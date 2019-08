Metallica a făcut istorie cu un număr record de spectatori pe Arena Naţională

Concertul susţinut de Metallica a doborât orice record de vânzări: cea mai mare prezenţă pe Arena Naţională la un concert – 50.244 de spectatori, potrivit datelor furnizate de organizatorii evenimentului, Emagic şi Live Nation.

Rockerii au ales România pe lista destinaţiilor europene din turneul de promovare a celui de-al zecelea album, „Hardwired to Self-Destruct“.

Fanii din România au trăit o seară unică alături de trupă. Unul dintre momentele memorabile a fost cel care artiştii americani au interpretat „De vei pleca“, de la Iris . Mai mult, Metallica a proiectat steagul naţional al României pe ecrane, ca un semn de respect pentru fanii lor.

Printre hit-urile care s-au auzit pe Arena Naţională s-au numărat „Unforgiven“, „Now that we’re dead“, „Moth into flame“, „Saint Anger“, „Master of Puppetz“, „Enter Sandman“.

În plus, Metallica a făcut un gest impresionant pentru România: a donat 250.000 de euro pentru construcţia primului spital oncologic pentru copii , proiect iniţiat de Oana Gheorghiu şi Carmen Uscatu, fondatoarele asociaţiei Dăruieşte Viaţă.

