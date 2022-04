May, Be Rock Fest! Cel mai mare festival rock de pe litoral de 1 mai, la White Horse Costineşti

Cel mai mare Rock Fest de 1 mai, pe litoral

Primăvara anului 2022 vine la Costineşti cu cel mai mare festival rock de pe litoral: „May, Be Rock Fest". Experienţa live trăită la acest eveniment, ce are loc în perioada 29 aprilie - 1 mai, va avea un mare impact asupra celor pasionaţi de muzica rock, care vor să se bucure iar de concerte live extraordinare şi care au o dorinţă uriaşă de a reveni pe litoral, pentru a petrece momente de agrement. Cei interesaţi de noi experienţe şi de acest festival, pot găsi bilete online pe site-ul iabilet.ro.

Locaţia este White Horse Costineşti – care se angajează în direcţia artistică a festivalului rock, de pe litoral. Printre cele mai populare trupe ale scenei se află:

Cargo, Subcarpaţi, Alternosfera, Bosquito, ROA, Compact Paul Ciuci, Trooper România, Spitalul de urgenţă, Cred Că Sunt Extraterestru şi mulţi alţii.

Este impresionant numărul trupelor care au răspuns apelului de a participa la acest eveniment unic de 1 mai, de la Costineşti. Tinerii şi fanii vor fi entuziasmaţi de a asculta live şi a interacţiona cu artiştii lor preferaţi. Poţi afla mai multe informaţii despre festival şi tupele rock vizitând pagina de Facebook: White Horse Costineşti.

Iniţiativa organizatorilor evenimentului a fost de a sprijini lumea tinerilor prin acest festival, mai ales după lunga perioadă de izolare. Costineşti susţine concertele din acest an, începând de la cele mici cu muzică live şi până la cele mari, de tip Rock Fest.

Dacă încă nu ai bilet la MAY, BE ROCK FEST de 1 mai şi vrei să te numeri printre norocoşii dintre sutele de solicitări, îţi sugerăm să te grăbeşti pentru că locurile sunt limitate. Biletele pentru festival sunt puse în vânzare, online, pe site-ul iabilet.ro.