Mark Stam, basarabeanul care a rupt inimile adolescentelor române, la Adevărul Live

Mark Stam este cântăreţ şi compozitor originar din Republica Moldova. S-a lansat în martie 2017, proiectul fiind conceput de către label-ul Spoiala Brothers şi tânarul Marius Stamatin (aka. Mark Stam). Mark spune că îşi dorea să devină artist încă din copilărie şi că este un autodidact. Astfel, el a învăţat canto şi chitară singur, urmărind clipuri pe YouTube.

În 2013 a participat la show-ul „Moldova are Talent“ şi după apariţia sa pe YouTube a fost contactat de Spoiala Brothers cu propunerea de a începe un proiect muzical. Luna martie 2017 a marcat lansarea primului single, „A murit iubirea“, urmat de piesa în limba engleză „Days are coming“, în luna iulie a aceluiaşi an şi de „Doar Noi“ în luna noiembrie. Noul lui single, „Nesimţit“, a strans peste 3 milioane şi jumătate de vizualizări pe Youtube.

Astăzi, vine la Adevărul Live, de la ora 13.00, pentru a ne povesti cum a fost parcursul lui profesional şi cum a apărut piesa „Nesimţit“.

