Mariza va fi acompaniată, la concertul de la Bucureşti, de cinci instrumentişti valoroşi

Interpreta de muzica fado Mariza pregateste pentru jumatatea lunii mai un nou material de studio cu totul special, album din care vom putea asculta si noi cateva secvente cu ocazia concertului de la Bucuresti, din aceasta primavara.

Concertul incepe la ora 19.00, accesul publicului va fi posibil de la ora 18.00.

Mariza isi pastreaza titulatura de Noua Regina a Muzicii Fado si continua periplul sau artistic in Romania, tara atat de draga cantaretei. “Este extraordinar! De cand am venit in Romania prima data, am tot incercat sa imi explic asta! Pe urma am inceput sa observ ca avem atat de multe lucruri in comun. Nu doar sentimentul DOR despre care mi-ai vorbit şi am aflat acum pentru prima data, dar si limbile noastre au atat de multe in comun, stilul vostru de viata este şi el similar cu cel al portughezilor. Asa ca mergand pe strazi – si e ceva ce imi place să fac – ca sa simt ritmul orasului, felul în care el respira – gandeam: as putea zice ca sunt pe strazile din Lisabona ! As putea foarte bine si natural sa traiesc aici ca si acasa!”, a declarat Mariza pentru Radiotopic cu Michaela Platon si Marcel Platon.