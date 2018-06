Maluma vine fără iubită în România, pe 30 iunie

Veste bună pentru fanele din România ale artistului: el va veni singur, neînsoţit de iubita sa, Natalia Barulich.

Relaţia celor doi a început chiar pe platourile de filmare, la videoclipul „Felices los 4“, iar de atunci frumoasa lui parteneră îl însoţeşte şi în turnee.

Organizatorii El Carrusel spun că printre puţinele lucruri pe care le ştie Maluma despre ţara noastră sunt frumuseţile autohtone, cunoscute în întreaga lume, şi abia aşteaptă să le cunoască.

Maluma a ajuns în atenţia publicului în 2010, odată cu lansarea piesei „Farandulera". Single-ul a devenit hit în Columbia, iar lui i-aurmat lansarea albumului de debut, „ Magia” (2012). Un an mai târziu, în 2013, Maluma a fost nominalizat la MTV Europe Music Awards, la categoria „Best Latin America Central Act”, şi în cadrul Latin Grammy Awards, pentru „Best New Artist”. Are la activ două colaborări cu Shakira - pentru piesa „Chantaje", clip care a depăşit 90 de milioane de redări pe YouTube, şi „Trap”, care a depăşit 94 de milioane. Recent, Maluma - pe numele său real Luis Londoño Arias - a participat la Billboard Latin Music Awards, unde a câştigat premiul la categoria artistul anului.