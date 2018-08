Mădălina Ghenea, înlocuită de Iulia Vântur la Cerbul de Aur 2018

Iulia Vântur (38 de ani), care s-a stabilit de mai mulţi ani în India, unde s-a lansat în muzică, revine în România pentru a găzdui trei dintre serile de spectacol ale Cerbului de Aur, desfăşurat în perioada 29 august – 2 septembrie, la Braşov.

Fosta prezentatoare de la Pro TV va urca pe scena din Piaţa Sfatului alături de actorul italian Gabriel Garko, cunoscut publicului din România din în serialul difuzat recent de TVR „Onoare şi respect“. Cei doi artişti îi vor introduce pe cei 18 concurenţi în atmosfera Festivalului, dar şi pe artiştii care vor susţine recitaluri în spectacolele din 30, 31 august şi 1 septembrie: Nicole Scherzinger, Amy Macdonald, James Blunt, Eleni Foureira, Gigliola Cinquetti, Edvin Marton, Andra, Loredana, Delia, Horia Brenciu & HB Orchestra, The Motans, Carla’s Dreams, The Humans şi Flavius and Linda Teodosiu Show Band.

Secţiunea concurs a Festivalului Cerbul de Aur va avea 18 protagonişti. Artişti din 15 ţări vor încerca să obţină Marele Trofeu al Festivalului Cerbul de Aur sau unul dintre celelalte premii. Biletele pentru Festival sunt disponibile pe site-ul Eventim şi în reţeaua partenerilor săi: Orange, Vodafone, Telekom, Carrefour, benzinăriile OMV, librăriile Cărtureşti, Diverta si Humanitas.

Iulia Vântur, prezentatoare de televiziune, actriţă, model şi cântăreaţă, a prezentat, timp de 8 ani, show-ul „Dansez pentru tine“ împreună cu Ştefan Bănică Jr şi a fost prezentatoare de ştiri timp de 10 ani, din 2006 prezentând ştirile în prime time şi week-end. În 2008, Iulia îşi începe cariera internaţională, cu rolul din filmul Hollywoodian „Buraku“ şi se lansează în industria Bollywood cu filmul „O teri“. În 2011, Iulia debutează în teatru cu musical-ul inspirat din viaţa lui Toulouse Lautrec, în regia lui Horaţiu Mălăele, alături de George Ivaşcu. Anul 2018 îi aduce Iuliei succesul în India, cu primul ei videoclip „Every Night & Day“ (videoclip realizat în colaborare cu artistul Himesh Reshammiya) şi cu multe alte piese realizate în colaborare cu artişti celebri din India.