Luminiţa Dobrescu, prima câştigătoare a Cerbului de Aur, critică piesa României la Eurovision 2020: „Ce dezamăgire!“

Roxen, reprezentanta României la Eurovision 2020, va interpreta piesa „Alcohol You“ în finala din Olanda, din luna mai.

Luminiţa Dobrescu, prima câştigătoare din România a Cerbului de Aur, care locuieşte de câţiva ani în Italia, a criticat melodia aleasă pe 1 martie, la Buzău, explicând că este deranjată în special de mesajul piesei, pe care îl consideră departe de ceva moral când vine vorba despre alcool, scrie Click!

Solista a făcut referire la refrenul piesei, „Te voi suna când sunt beată/O fac pentru că nu eşti aici“.





„Toate bune şi nebune, dar cum totul are o limită, ajungem la punctul vulnerabil al problemei: piesă, interpret, text. Interpretă talentată, cu o voce specială, muzică acceptabilă. Problema este textul, aproape identic cu textul unei piese americane - Alcohol you later- nicidecum «Hypnotic» (zice un producător TVR), dar care reflectă foarte bine chintesenţa societăţii actuale, decadenţă şi lipsită de viitor, în care refugiul este drogul «Alcohol». Cu aşa ceva se identifică perfect interpreta Roxen (Roxana nu sună cool). Atunci TVR, care are un rol etic-moral faţă de publicul ascultător, de ce admite aşa ceva? Ca să fim în trend? TVR acceptă să facă reclamă directă Drogului Alcohol! Ce dezamăgire! Oare şi preşedintele Eurovision, ca să fie şi el în trend, credeţi că va da undă verde României cu un asemenea mesaj de zile mari? Aşteptăm surpriza! Mult success, TVR & Co“, a declarat Luminiţa Dobrescu pentru sursa citată.

Luminiţa Dobrescu a criticat şi schimbarea regulamentului competiţiei Eurovision România.

„Încă de la început, de când Regulamentul participării a fost schimbat, facilitând celei mai mari case discografice - GLOBAL - să preia responsabilitatea în alegerea pieselor şi a interpretului pentru ediţia actuală, s-a anihilat, practic, dreptul altor compozitori de talent, cât şi a multor interpreţi de clasă, de a participa. Dat fiind faptul că România, de doi ani, nu se mai putea plasa în finală, cred că TVR, prin această decizie, a sperat la o alternativă (acel altceva), care să ne scoată din impas, acceptând cu ochii închişi alegerea unilaterală a reprezentantului magnatului discografic GLOBAL, «produsul Roxen»“, a mai spus ea.





„Alcohol You“ este piesa pe care Roxen o va cânta pe scena Eurovision 2020. Decizia a fost luată în proporţie egală de public şi de juriul naţional în urma finalei Selecţiei Naţionale ce a avut loc pe 1 martie, la Sala Sporturilor „Romeo Iamandi“ din Buzău.