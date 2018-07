London Grammar a anulat concertul de la Electric Castle 2018: care este motivul

Unul dintre headlinerii Electric Castle 2018, trupa London Grammar, şi-au anulat concertul din cauza problemelor de sănătate întâmpinate de solista grupului.

"Ne pare foarte rău să vă anunţăm că, din cauza efectelor secundare apărute după intervenţia chirurgicală suferită de Hannah, London Grammar şi-a anulat toate apariţiile programate în acest weekend, inclusiv concertul de la Electric Castel", au anunţat organizatorii festivalului de la Bonţida.

"Suntem devastaţi că nu ne putem respecta angajamentul şi nu putem fi acolo pentru voi. Sperăm să avem şansa de a cânta pentru voi în viitorul apropiat", au transmis şi cei trei muzicieni, Hannah Reid, Dan Rothman, Dominic Dot Major.

Organizatorii Electric Castle 2018 au precizat că, în ciuda timpului foarte scurt, se încearcă găsirea unui nou artist. De asemenea, aceştia au precizat că persoanele care îşi doresc să primească banii înapoi pe biletul special cumpărat pentru ziua în care era programat concertul London Grammar trebuie să trimită un e-mail pe adresa festivalului prin care să solicite acest lucru, făcând dovada faptului că tichetul nu a fost utilizat.

Solista London Grammar, Hannah Reid (28 de ani), a avut de-a lungul timpului mai multe probleme la nivelul corzilor vocale şi a suferit mai multe intervenţii chirurgicale, cea mai recentă fiind operaţia de scoatere a amigdalelor.

London Grammar a fost fondată în 2012, iar primul album, "If You Wait", a fost lansat un an mai târziu.

Deşi au avut nevoie de un singur album pentru a ajunge pe locul doi în clasamentele britanice, membrii London Grammar resping total idea succesului venit „peste noapte“. Muzica lor este rezultatul multor experimente muzicale şi ore de înregistrări, iar faptul că piesele lor au fost folosite în reclame celebre, precum ale casei Dior, sau pe coloana sonoră a unor seriale la modă a ajutat, dar nu a definit parcursul trupei. De altfel, de la succesul primului album, trupa a aşteptat patru ani pentru a lansa, în 2017, cel de-al doilea album, "Truth Is a Beautiful Thing", ajuns pe primul loc în topurile britanice.