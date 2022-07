Living Rock, festivalul alternativ de pe plaja sălbatică Tuzla, îşi anunţă line-upul complet

Spre deosebire de ediţiile anterioare, când cap de afiş au fost artiştii autohtoni, festivalul aduce anul acesta în line-up drept cap de afiş o trupă din străinătate; renumita formaţie belgiană Balthazar revine în România, unde are deja o comunitate numeroasă de fani. Pe lângă ei, pe plaja Tuzla vor mai concerta byron, The Mono Jacks, Robin and the Backstabbers, Viţa de Vie, Coma, Luna Amară, Piqued Jacks (Italia), Silent Strike, Luiza Zan & Gyárfás István, Bogdan Simion & Lăutarii de Mătase, Amadeus, Dl. Goe, Oigăn + Doru, Toulouse Lautrec şi E.M.I.L.

Până la festival, puteţi trimite gratuit prietenilor voştri cărţi poştale în care să-i chemaţi alături de voi pe plaja Tuzla! Pe site-ul Pink Post - pinkpost.ro/cartepostala/ - puteţi alege una dintre imaginile surprinse de fotograful Cătălin Georgescu chiar pe plajă, în spaţiul de festival, şi s-o transformaţi într-o invitaţie inedită. Astfel veţi obţine o amintire marină, livrată în cutiile poştale de Pink Post, cel mai mare operator privat de servicii poştale din România.

Abonamentele sunt puse în vânzare pe platforma iabilet.ro, iar mai multe detalii despre festivalul Living Rock se pot găsi pe pagina de facebook a evenimentului. Campingul este permis la faţa locului după achitarea în avans a biletului de camping, separat de abonamentul la festival (un bilet de camping pentru fiecare persoană). Există şi o parcare pentru rulote, unde doritorii vor putea avea acces prin plata unui bilet de parcare.

Festivalul Living Rock, singurul festival de alternativ de la mare, îşi doreşte să crească notorietatea scenei underground din România şi să sprijine artiştii din zona de rock alternativ. Bazându-se pe îmbinarea unică dintre rock-ul alternativ şi frumuseţea Mării Negre, evenimentul are loc în aer liber, pe plaja Tuzla, una dintre cele mai frumoase plaje din România.