Lista nominalizărilor MTV Video Music Awards 2018: Jay-Z şi Beyoncé, printre cele mai multe menţiuni. Avicii, nominalizare post-mortem VIDEO

Videoclipul anului, Artistul anului, Cea mai bună colaborare (două selecţii, cu Bruno Mars şi Jennifer Lopez & DJ Khaled) şi Cel mai bun artist hip-hop, scrie Cardi B, cântăreaţa de 25 de ani din New York, a fost nominalizată la 10 categorii, printre care(două selecţii, cu Bruno Mars şi Jennifer Lopez & DJ Khaled) şi, scrie News.ro.

Cardi B, care a devenit celebră în august 2017 după lansarea hitului „Bodak Yellow“, conduce topul nominalizărilor VMA din care mai fac parte artişti precum Drake, Camila Cabello, Beyonce şi soţul acesteia, Jay-Z.

Cea de-a 35-a ediţie a galei MTV Video Music Awards va avea loc la New York, pe 20 august. Va fi pentru a 12-a oară când gala va avea loc la Radio City Music Hall, după ce prima ediţie a avut loc aici, în 1984.

Sub numele de scenă „The Carters“, celebrul cuplu format din Jay-Z şi Beyonce a obţinut opt nominalizări pentru videoclipul „APES**T“, lansat luna trecută, printre care Videoclipul anului şi Cea mai bună colaborare. Videoclipul a fost filmat în interiorul muzeului Luvru din Paris, având pe fundal unele dintre cele mai renumite opere de artă din lume.

Între artiştii care se regăsesc în lista nominalizărilor se numără Childish Gambino şi Drake, fiecare cu şapte nominalizări, Bruno Mars, cu şase, Ariana Grande şi Camila Cabello, cu câte cinci, Ed Sheeran, Khalid şi Young Thug, cu câte patru.

Pentru cel mai important trofeu, Videoclipul anului, au primit nominalizări următorii artişti:

Ariana Grande – „No Tears Left to Cry“

Bruno Mars ft. Cardi B – „Finesse (Remix)“

Camila Cabello ft. Young Thug – „Havana“

The Carters – „APES**T“;

Childish Gambino – „This Is America“

Drake – „God’s Plan“

La categoria Artistul anului sunt nominalizaţi artiştii: Ariana Grande, Bruno Mars, Camila Cabello, Cardi B, Drake şi Post Malone.

Pentru tilul Best Rock au fost selectaţi Fall Out Boy – „Champion“, Foo Fighters – „The Sky Is A Neighborhood“, Imagine Dragons – „Whatever It Takes“, Linkin Park – „One More Light“, Panic! At The Disco – „Say Amen (Saturday Night)“, Thirty Seconds to Mars – „Walk On Water“.

La categoria Best Dance au fost nominalizaţi: Avicii ft. Rita Ora – „Lonely Together“, Calvin Harris & Dua Lipa – „One Kiss“, The Chainsmokers – „Everybody Hates Me“, David Guetta & Sia – „Flames“, Marshmello ft. Khalid – „Silence“, Zedd & Liam Payne – „Get Low (Street Video)“.