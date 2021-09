Liderul formaţiei Megadeth a denunţat, în timpul unui concert, „tirania” purtării măştilor VIDEO

Veteranii trash metal-ului sunt în prezent în Metal Tour of the Year împreună cu Lamb of God, Trivium şi Hatebreed. Înainte de ultima melodie, „Holy Wars... The Punishment Due”, Mustaine s-a adresat mulţimii.

„Vreau să vă spun cât este de minunat”, a mărturisit muzicianul în vârstă de 60 de ani. „Priviţi în jurul vostru! Priviţi în dreapta, în stânga voastră şi observaţi cât de minunat este. Suntem cu toţii împreună aici. Nu suntem în nişte afurisiţi de saci. Nu ne temem şi nu ţipăm la oameni: «Unde ţi-e masca?».”

Printre scandări „SUA! SUA!” din public, Mustaine a adăugat: „Ascultaţi, începe cu această senzaţie că ne simţim bine acum. Suntem împreună şi suntem încrezători că mai mulţi suntem mai puternici. Ne credem invincibili. Că oamenii nu ne pot opri. Ce se întâmplă acum este tiranie. Verificaţi când ajungeţi acasă. Iar tirania nu este doar în guvern, este în şcoli, în domeniul medical. Avem puterea, mai ales noi, fanii heavy metal să schimbăm lucrurile”. „Dacă vă uitaţi la ce se întâmplă acum în Orientul Mijlociu... am spus-o demult, prin acest cântec, „Holy Wars”.

Megadeth a cântat pe BB&T Pavilion din Camden cu mai puţin de trei săptămâni înainte de debutul campaniei prin care se cere dovada vaccinării anti-Covid pentru toţi angajaţii americani.