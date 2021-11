Legendara Diana Ross revine pe scena festivalului Glastonbury în 2022

După o altă anulare din cauza Covid, Diana Ross va cânta celebrele melodii „Baby Love” şi „Upside Down” pe scena Pyramid, în 26 iunie.

În mod tradiţional, recitatul de la ora ceaiului, duminică, adună cele mai multe mulţimi de spectatori în cadrul evenimentului.

Apariţia lui Dolly Parton în 2014 a atras la Glastonbury cea mai mare audienţă din toate timpurile, în timp ce setul muzical al lui Kylie Minogue din 2019 a devenit cel mai urmărit pe BBC cu 3,9 milioane de telespectatori.

Alte recitaluri care au devenit legendare au fost ale artiştilor Lionel Richie, Shirley Bassey, Kenny Rogers şi Barry Gibb.

„Sunt atât de emoţionată şi de recunoscătoare că vă voi vedea în sfârşit la Glastonbury”, a spus Ross într-o declaraţie.

Co-organizatoarea Glastonbury Emily Eavis a afirmat că este „încântată” că artista va veni la Somerset. „Am fost atât de încântaţi că am reuşit să aducem o legendă la Glastonbury 2020 şi suntem fericiţi că ea este prima care a reconfirmat pentru anul viitor”.

Un alt artist care a confirmat pentru anul viitor este pop-starul Billie Eilish, care este cap de afiş pe scena principală, vineri, 24 iunie.

Acum în vârstă de 77 de ani, Ross şi-a început cariera la Motown în anii 1960, devenind un star cu grupul The Supremes şi cu melodii precum „Baby Love”, „Stop! In The Name Of Love” şi „You Keep Me Hanging On”.

Diana Ross a revenit în topuri în 2020, când remixul făcut de Eric Kupper pentru „Love Hangover”, melodie înregistrată de ea în urmă cu peste patru decenii, a ajuns pe primul loc în clasamentul Dance Club. Primul single de pe noul album a fost „Thank You”, lansat vara aceasta.