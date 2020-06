Lady Gaga a dezvăluit că s-a oferit să fie mentorul cântăreţei Billie Eilish

Lady Gaga i-a trimis lui Eilish flori şi un bilet după ce a câştigat cinci premii Grammy în luna ianuarie, scrie NME, citat de news.ro

„Billie a luat o grămadă de premii şi am zis: «Să îi trimitem nişte flori». I-am scris un bilet. Pentru mine este ca o vindecare, pentru că m-a durut că eu nu am primit asta. Voi fi aşa ceva pentru altcineva”, a declarat Gaga pentru Apple Music. „Mi-a fost greu, cu femei mai în vârstă, să găsesc un mentor. În afară de Celine Dion şi Carole King, s-a dovedit a fi dificil să am pe cineva care să îmi arate drumul. Aşa că sper ca tinerele artiste sau artişti, indiferent de identitate de gen sau sexuală, vor şti că îi susţin”.

Ea nu a precizat dacă Billie Eilish, în vârstă de 18 ani, i-a acceptat propunerea.

Luna trecută, Lady Gaga a dezvăluit că Elton John este „esenţial” vieţii şi carierei ei. „Este mentorul meu de mult timp. Vreau să spun că mereu m-a provocat să îmi ţin capul deasupra apei şi ce am apreciat mereu este că ştie când sunt doborâtă. Pur şi simplu, ştie. Ştie pentru că mă ascund, pentru că nu vreau vreodată să mă vadă cineva când sunt aşa”, a adăugat ea.