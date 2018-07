Judas Priest, dezamagiţi de organizarea concertului din România: membrii trupei s-au filmat în timp ce se plângeau de mâncare. Ce spun organizatorii VIDEO

„Bun venit în România! Lăsaţi-mă să va prezint mâncarea «încântătoare» pe care o avem“, se aude spunând pe înregistrare unul dintre membrii trupei, înainte de a începe să facă o prezentare a farfuriilor cu mâncarea deloc apetisantă, acoperite cu staniol.

„Tocăniţa de legume cu muşte, salata la temperatura camerei, cartofii fierţi fără niciun gust, fără unt, fără sare, fără nimic“, peştele cu miros suspect, au fost arătate pe filmare de către toboşarul trupei, Scott Travis, înainte să spună că toate acestea i-au făcut să comande pizza.

Emil Ionescu, din partea Metalhead, organizatorii evenimentului, a declarat pentru Mediafax: „Am avut nişte oameni care nu şi-au făcut treaba cum trebuie şi nu au fost la standardele pe care le-am cerut. Sperăm pe viitor să lucrăm cu companii din România mai serioase, care pot duce până la capăt ceea ce promit. Compania de catering trebuia să se ridice la anumite standarde şi se pare că reprezentanţii ei au fost la Electric Castle şi aici au lăsat colegi mai nepricepuţi. Au dat-o în bară. Şi cu explicaţii şi fără, nu ne ajută cu nimic. A fost o problemă mare pentru noi. Dar am rezolvat cu trupa, imediat ce am aflat ce s-a întâmplat“, a explicat pentru Mediafax Emil Ionescu de la Metalhead, organizatorii evenimentului.

Fanii s-au arătat foarte revoltaţi pe reţelele de socializare, motiv pentru care Metalhead a revenit cu explicaţii suplimentare pentru a calma spiritele.

„Am mai lucrat cu respectiva companie in trecut de multe ori fara probleme dar de data asta au gresit. Am observat problema si ulterior s-a remediat. Trupa si crew-ul sau (echipa tehnica – o parte din cei din filmare) au plecat fericiti de la Bucuresti. Nu vom mai lucra cu compania respectiva de catering pe viitor si ne vom selecta suplierii cu mai mare grija. Ne pare rau pentru toata situatia. Va intelegem supararea si revoltarea si noi suntem la fel de nervosi si revoltati pe toata situatia. Filmarea cu mancarea a fost postata la ora 19:00 iar ce au filmat era mancarea de la pranz ramasa de la tehnicii trupei dupa ce mancasera deja la ora 17:00. Trupa a mancat dupa show dupa ora 22:30. Avem toate mailurile cu catering managerul lor care a aprobat meniurile. Asteptam OK-ul lor pentru a le face publice. Mancarea nu era stricata, prezentarea nu ajuta pentru ca firma de catering nu a adus toate cele necesare (cutite, farfurii etc..). Judas Priest au scris si pe ecrane la sfarsitul concertului ca se vor intoarce in Romania.“

Concertul susţinut duminică, la Romexpo, de trupa britanică Judas Priest a făcut parte din turneul „Firepower“, prezentat de organizatori drept un melanj de rock şi ecrane led, pe o scenă uriaşă, cu mulţi decibeli şi aceeaşi muzică heavy metal care încântă fanii încă din anii 1970.

Trupa britanică a mai concertat la Bucureşti în 2015 şi 2011.

Judas Priest a fost înfiinţată în anul 1969, în oraşul Birmingham, şi a lansat 17 albume de studio. Grupul a intrat în atenţia publicului în anul 1974, cu albumul de debut „Rocka Rolla“. Britanicii au lansat unele dintre cele mai bune albume heavy metal ale tuturor timpurilor, precum „British Steel“ (1980), „Screaming for Vengeance“ (1982), „Painkiller“ (1990) şi câteva piese celebre, devenite veritabile „imnuri“ rock precum „Breaking the Law“, „Living After Midnight“ şi „You've Got Another Thing Coming“. Considerată una dintre cele mai bune trupe din lume din istoria genului heavy metal, Judas Priest, recompensată cu un premiu Grammy, a vândut peste 50 de milioane de discuri pe plan mondial.