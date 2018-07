Jessie J, mesaj emoţionant pentru românca de 10 ani alături de care a cântat la Electric Castle: „Unul dintre cele mai frumoase momente din cariera mea“

Ultima seară a festivalului din Bonţida a oferit şi cel mai emoţionant moment. Spre finalul show-ului, Jessie J, cap de afiş şi unul dintre cei mai aşteptaţi artişti ai ediţiei, a invitat pe scenă o fetiţă care se afla în primul rând.

Cântăreaţa i-a oferit şansa de a cânta împreună o melodie, iar alegerea micuţei fane a fost „Masterpiece“. Toată lumea a fost luată prin surprindere când puştoaica a început să cânte. Interpretarea senzaţională a fost recompensată cu urale şi aplauze din partea celor 30.000 de oameni prezenţi la concert. Fetiţa se numeşte Adalia, are 10 ani, este originară din Cluj-Napoca şi nu este străină de scenă, fiind pasionată de muzică.

Momentul a marcat-o profund şi pe Jessie J, care a povestit toată întâmplarea celor peste 7 milioane de fani de pe Instagram, declarând că va rămâne unul dintre momentele favorite din cariera sa. Cântăreaţa nu doar că a avut doar cuvinte de laudă la adresa micuţei românce, dar a şi negat vehement supoziţia că momentul ar fi fost regizat.

„Am văzut că agenţii de pază ţineau mai mulţi fani în spatele unui ecran, aşa că i-am rugat să le permită să vină în faţa scenei. Aproximativ 200 de suflete au putut privi show-ul de aproape. Iubirea şi pasiunea din ochii lor au fost ireale. Am observat o fetiţă. Am întrebat-o: «Poţi cânta, simt că poţi». Mi-a spus că da şi i-am zis: «Mai am 20 de minute rămase, dintre care 15 minute de cântat, ceea ce înseamnă că mai am 5 minute pe care vreau să ţi le ofer ţie». Chipul ei s-a luminat şi a fugit spre scenă. Am întrebat-o cum o cheamă. «Adalia şi am 10 ani». I-am şoptit în ureche: «Vrei să cântăm Price Tag?» şi mi-a răspuns: «Nu, Jessie J, vreau să cântăm Masterpiece». Am zis: «Bine, fato, hai!» Când Adalia a deschis gura şi a început să cânte, fiecare persoană din public/din trupa mea/din echipa mea a fost uluită! Magic! Wow! Astfel de momente nu pot fi regizate. Lumină, energie, iubire, ne-a oferit de toate acel moment. Adalia, mi-ai dăruit unul dintre cele mai frumoase momente din întreaga mea carieră. Ne-ai binecuvântat urechile şi inimile. Îţi mulţumesc că mi-ai arătat cât de curajoasă, neînfricată, profesionistă şi luminoasă eşti. Când am terminat, am întrebat-o dacă are ceva să le spună spectatorilor, iar ea le-a transmis: «Vă iubesc!». A fost unul dintre lucrurile care m-au inspirat cel mai tare pe scenă în ultima vreme. Mă simt norocoasă că am avut şansa de a cânta alături de tine“, a scris Jessie J pe Instagram.