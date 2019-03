Jerry Lee Lewis, în vârstă de 83 de ani, a suferit un atac cerebral minor

Zach Farnum a transmis: „Acum, facem apel la rugăciuni şi solicităm presei să exprime cât de important este Jerry”.







Întrebat dacă Lewis este nevoit să anuleze vreunul dintre concertele programate - New Orleans Jazz & Heritage Festival, pe 28 aprilie, apoi în Tennessee şi Virginia, în mai şi iunie - agentul său a spus: „Până acum, nu vedem un motiv să facem asta, ceea ce este un semn bun”.





Într-un anunţ publicat pe pagina de Facebook a artistului a fost arătat că a suferit atacul cerebral joi noapte şi că familia lui îi este alături în timp ce se recuperează în Memphis. În plus, medicii aşteaptă să îşi revină complet.





Jerry Lee Lewis va reveni curând în studio pentru a înregistra un cântec gospel, se mai arată în mesaj.





În ultimii ani, cântăreţul a programat tot mai puţine concerte, având, în medie, unul pe lună. Cel mai recent a cântat pe 16 februarie, în Greenville. Cel mai recent album al lui, „Rock & Roll Time”, pe care apar Keith Richards, Robbie Robertson şi Neil Young, a fost lansat în 2014.





Jerry Lee Lewis, născut pe 29 septembrie 1935, în Louisiana, este solist şi pianist rock and roll, rockabilly şi country. Pionier al muzicii rock and roll, Lewis a fost introdus în Rock and Roll Hall of Fame, în 1986, iar contribuţia lui la acest gen muzical i-a fost recunoscută şi de Rockabilly Hall of Fame. În careiera începută în 1954, a lansat 40 de albume.

