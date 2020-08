INTERVIU Marc Collin, cofondatorul trupei Nouvelle Vague: „Când am mers în Brazilia ne era teamă că spectatorii se vor plânge“

În urmă cu 17 ani, muzicienii francezi Marc Collin şi Olivier Libaux lansau primul cover al trupei Nouvelle Vague, un grup care avea să se bucure de un succes incredibil datorită prestaţiilor din concertele live. În Nouvelle Vague, soliştii – majoritatea femei – se tot schimbă, iar condiţia pe care Collin şi Libaux o pun este ca aceştia să nu fie familiarizaţi cu melodia pe care urmează să o reinterpreteze. Care este motivul care a stat la baza acestei decizii, dar şi cum au fost începuturile pentru trupă, ne-a povestit Marc Collin, aflat, în luna august, la Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF) din Cluj. În interviul pentru „Weekend Adevărul“, muzicianul şi regizorul francez a vorbit şi despre filmul pe care l-a prezentat la TIFF, „Le Choc du Futur“, despre femeile care au pavat drumul în muzica electronică, în Franţa de la sfârşitul anilor ’70.

Marc Collin: Ştiu momentul la care te referi, dar nu mi-l amintesc exact pe-al meu. Pot s ă - ţ i vorbesc, totu ş i, despre cel în care am trecut de la a fi cineva care asculta muzic ă a ş a, ca to ţ i ceilal ţ i, la un fel de geek (n.r. – o persoan ă care ş tie foarte multe lucruri legate de anumite domenii). Ş tiam absolut totul despre trupele pe care le descoperisem.

„ Weekend Adev ă rul“: Care e istoria ta intim ă cu muzica? Cum a fost momentul în care ţ i-ai dat seama c ă nu ascultai muzic ă precum majoritatea oamenilor ş i c ă devenea o obsesie?

Ce fel de trupe?

P ă i, am devenit un mare fan al trupelor ska (n.r. – gen muzical precursor al reggae, ap ă rut în Jamaica la sfâr ş itul anilor ’50. Combin ă elemente de mento ş i calypso cu jazz ş i rhythm and blues american), dup ă cum le zic britanicii, precum The Specials. Apoi am devenit eu însumi muzician.

Regizor şi muzician, un vis de la 16 ani

Când s-a întâmplat asta?

Mi-am f ă cut prima trup ă când aveam vreo 16 ani. Cred c ă faptul c ă am fost într-o trup ă ş i c ă am avut ambi ţ ii s ă fac ni ş te lucruri în muzic ă m-au împins s ă adun informa ţ ii despre orice – ca s ă -mi dau seama cum de aveau muzicienii succes. Cred c ă ceva de tipul ă sta a fost. Dar, în mod bizar, aveam în minte ş i s ă fiu regizor.

Deci erai ş i un geek al filmelor.

Da, acolo chiar eram un geek. Colec ţ ionam mult ă muzic ă , dar mergeam foarte des ş i la cinematec ă . Eram nedesp ă r ţ it de muzic ă ş i filme. Au fost vremuri foarte intense pentru mine (râde). Când m ă uit înapoi, chiar sunt surprins c ă mi-am petrecut atât de mult timp dezvoltându-mi credin ţ a asta – c ă voi face ceva în muzic ă . Mai ales c ă în anii ’80 toat ă lumea î ţ i spunea: „Ce faci? Nu po ţ i s ă - ţ i câ ş tigi existen ţ a din a ş a ceva“.

Curiozitatea e cheia

Ce fel de trup ă aveai la 16 ani?

Un fel de trup ă new wave. M ă luam dup ă Indochine (n.r. – grup francez pop-rock, format în 1981). Ş i, ş tii cum e, când î ţ i faci o trup ă , începi prin a imita grupurile care- ţ i plac. Apoi, dup ă un timp, scrii tu ceva ş i speri c ă va fi interesant (râde). Eu am început uitându-m ă la trupele new wave, apoi, undeva prin ’92, am trecut la muzica house. Am tot f ă cut tranzi ţ ii în muzic ă .

La începutul anilor 2000 s-a născut o nouă eră pe care o putem numi new wave postmodernist. În această eră, cu instrumentele şi cultura pe care le avem în muzică, putem să ne jucăm cu orice.

Te-ai prins singur în hora asta, a obsesiei pentru muzic ă ş i filme, sau te-a împins cineva de la spate?

În mare, am f ă cut-o de unul singur, dar am avut ş i un prieten care mi-a deschis u ş a c ă tre ceva mai artsy. Ce e interesant atunci când vrei s ă te apuci de muzic ă sau de filme avangardiste e c ă ai nevoie de ceva sau de cineva care s ă te ajute s ă evadezi în ele. Ş i, uneori, prietenii î ţ i arat ă ni ş te arti ş ti potrivi ţ i care, la rândul lor, într-un album de pild ă , fac referin ţ e la un pictor, s ă zicem. Ş i începi s ă te întrebi: „Ce e cu pictorul ă sta?“. Ş i cau ţ i. Acum ceva vreme, am v ă zut un film în Fran ţ a ş i, într-o scen ă , era o melodie a unei trupe avangardiste pe care am descoperit-o chiar atunci. Uneori a ş a se întâmpl ă . Ai nevoie de altceva care s ă te duc ă într-o alt ă lume.

Deci arta e ca o pânz ă în care se ţ es fire din diverse domenii.

Da, exact a ş a. Dar func ţ ioneaz ă numai dac ă e ş ti curios. Asta e cheia, trebuie s ă fii curios. Din fericire, eu am fost!

Foto: Marc Collin/ Sursa: TIFF/ Nicu Cherciu

Anul 2000 şi deschiderea unei noi ere muzicale

Spuneai, la un moment dat, c ă Nouvelle Vague are succes pentru c ă doi cânt ă re ţ i, care nu sunt muzicieni de jazz, au f ă cut bossa-nova. A ş adar, putem spune c ă succesul vine dac ă ie ş i din zona de confort?

La începutul anilor 2000 s-a n ă scut o nou ă er ă pe care o putem numi new wave postmodernist. În aceast ă er ă , cu instrumentele ş i cultura pe care le avem în muzic ă , putem s ă ne juc ă m cu orice. Po ţ i spune: „Hai s ă facem muzic ă în stilul jazzului din anii ’30 sau în stilul jamaican al anilor ’50“. Po ţ i s ă - ţ i imaginezi tot felul de lucruri ş i s ă le faci foarte u ş or. Po ţ i desc ă rca imediat de pe Internet sunetul tobelor unui tobo ş ar jamaican.

Deci este despre libertatea imagina ţ iei voastre, a ta ş i a lui Olivier Libaux.

Exact. Urmând genul ă sta de idee, ne-am spus a ş a: „Noi nu suntem jamaicani, nici cânt ă re ţ i de jazz, dar putem face un fel de bossa-nova, un tip de new wave postmodern“. Ne gândeam la principalele idei care stau la baza bossa-nova. Ş i am avut ideea asta: „Hai s ă reinvent ă m cântecele astea pentru c ă sunt foarte bune ş i merit ă s ă le privim într-o manier ă nou ă . Deci hai s ă încerc ă m bossa-nova, chiar dac ă nu suntem brazilieni“.

Cum să cânţi bossa-nova la ea acasă

Cum a ţ i fost întâmpina ţ i când a ţ i cântat prima dat ă în Brazilia? Ce sentimente v ă încercau?

Am putea spune c ă era bossa-nova f ă cut ă de doi muzicieni punk. Prima dat ă când am mers în Brazilia ne era team ă c ă spectatorii se vor plânge. Dar, dimpotriv ă , ne-au iubit. Ş i nu, nu s-au gândit: „Dar sunt ei oare îndrept ăţ i ţ i s ă cânte bossa-nova?“. A fost minunat! Iar dup ă Nouvelle Vague au ap ă rut tot felul de proiecte care l-au copiat într-un fel, dar r ă mâne complet diferit.

În 2003, când a ţ i lansat primul cover, te a ş teptai s ă ave ţ i un asemenea succes?

Nu, a fost o surpriz ă . Sigur c ă atunci când faci un proiect speri c ă va fi de succes, dar nu, nu m-am a ş teptat. M-am gândit c ă va prinde la ni ş te oameni între 30 ş i 40 de ani, c ă rora le place new wave-ul. Ş i la prietenii mei (râde). Ne înregistram în studio ş i toate solistele erau prietene de-ale noastre.

„Mulţi oameni nu ştiu că noi facem cover-uri“

Ş i ie ş itul în lume, pe scen ă , cum s-a produs?

Am sim ţ it, la un moment dat, c ă e un timp bun pentru noi. Am avut apoi ş ansa s-o avem ca solist ă pe minunata Camille, a ş a c ă live-ul nostru a devenit foarte popular. Ă sta e motivul pentru care proiectul a explodat: eram foarte buni live. Deci ne-am schimbat complet ş i am ajuns s ă fim o trup ă în adev ă ratul sens al cuvântului. Mul ţ i oameni înc ă nu ş tiu c ă noi facem cover-uri.

Sursa Foto: Instagram Nouvelle Vague

Po ţ i s ă -mi explici de unde hot ă rârea ca solistele s ă nu fie familiare cu cântecele alese pentru

cover-uri?

Am vrut, pur ş i simplu, soliste care s ă abordeze cântecele cu prospe ţ ime, s ă nu încerce s ă copieze. Când e ş ti obi ş nuit cu un cântec ai tendin ţ a s ă -l cân ţ i a ş a cum o face artistul original. Deci nu cân ţ i în felul t ă u propriu. Pentru a evita lucrul ă sta, am zis s ă alegem cânt ă re ţ e care nu ş tiu originalul ş i s ă avem doar versurile, s ă nu avem ceva prefabricat, vreo referin ţă .

A fost dificil s ă v ă g ă si ţ i astfel de soliste?

Nu, am descoperit c ă foarte multe persoane din genera ţ iile mai tinere habar n-aveau de cântecele alese de noi. A ş a c ă a fost u ş or s ă le g ă sim (râde). S-a întâmplat s ă fie o idee chiar foarte bun ă . Am avut mult ă libertate.

Ciocniri între producător şi artist

Dar colaborarea ta cu Olivier Libaux cum decurge? Ave ţ i discu ţ ii aprinse despre felul în care ve ţ i aborda piesele?

Clar! Eu sunt mai degrab ă tipul produc ă torului. M ă gândesc cum o s ă vindem ce facem. În schimb, Olivier e artistul. El se gânde ş te: „Oh, ce frumos sun ă , hai s ă facem a ş a“. El e mai mult cu sentimentul. Dar facem o combina ţ ie bun ă .

Prospeţimea post-punk-ului

Primul cover pe care l-a ţ i f ă cut a fost dup ă „Love Will Tear Us Apart“, de la Joy Division. De ce

fix acest cântec?

Pentru că e pur şi simplu un cântec frumos. Am vrut să dovedim că, în cazul a ceea ce numim trupe post-punk, ideea principală este că nu cântă după reguli. Asta e treaba cu punk-ul, îl faci dacă vrei –

îţi iei chitara, începi concertul. Punkiştii sunt în răspăr cu cei care stau ani întregi ca să-şi scrie cântecele. Post-punk-ul aduce o prospeţime reală pentru că celor care-l fac nu le pasă de nimic. „Vreau doar să mă exprim“ – asta e ideea de fond. Şi trupele astea pot scrie cântece frumoase care devin clasice. Pentru mine, clasici sunt The Cure şi Joy Division. Asta era şi ideea principală din spatele Nouvelle Vague, aşa că normal că am ales „Love Will Tear Us Apart“, era perfect.

„La finalul anilor ’70, dacă erai femeie şi făceai muzică electronică aveai deja două lucruri pentru care să te zbaţi“

Foto: Alma Jodorowski, în „Le Choc du Futur“

Ai venit la TIFF ca s ă - ţ i prezin ţ i filmul „Le Choc du Futur“, despre compozitoarele de muzic ă electronic ă de la finalul anilor ’70. De ce crezi c ă au fost uitate femeile care au deschis drumul în muzica electronic ă ?

Nu ş tiu dac ă „uitate“ e cuvântul potrivit. Pur ş i simplu n-au avut prea mult succes atunci, mai ales c ă , în zona asta, erau ş i foarte mul ţ i b ă rba ţ i. Ce am vrut eu s ă ar ă t în film a fost c ă , în acea perioad ă , dac ă erai femeie ş i f ă ceai ş i muzic ă electronic ă aveai deja dou ă lucruri pentru care s ă te zba ţ i. Ş i pentru b ă rba ţ i era dificil s ă - ş i fac ă un nume în muzic ă , dar cu atât mai greu pentru femei. Ş i e adev ă rat c ă ne-a luat ceva timp –vreo 20 de ani – ca s ă le redescoperim munca ş i ca s ă le red ă m importan ţ a.

Mai întâi actorul, apoi rolul

Alma Jodorowsky ş i Clara Luciani sunt amândou ă , f ă r ă îndoial ă , cânt ă re ţ e foarte bune. Dar de ce le-ai ales, totu ş i, pe ele pentru rolurile din film?

E simplu. Pe Clara Luciani o ş tiam de dinainte, am lucrat cu ea în dou ă dintre proiectele mele. Atunci când am scris scenariul chiar pe ea o aveam în gând. Deci am numit imediat personajul Clara, era evident pentru ea. Ş i, trebuie s-o spun, dup ă film a devenit destul de faimoas ă în Fran ţ a.

Ş i Alma Jodorowsky?

Alma nu a fost prima mea op ţ iune, dar am avut un prieten bun care a jucat al ă turi de ea ş i care mi-a spus: „Ar trebui s ă o vezi, e minunat ă “ . Apoi am v ă zut-o cântând pe scen ă ş i am fost foarte impresionat. I-am trimis scenariul, iar reac ţ ia ei a fost: „Da, e minunat!“. A ş a c ă am zis: „Bun, hai s ă -i d ă m înainte“.

Ai mers din aproape-n aproape cu castingul. A fost inten ţ ionat?

Da, am vrut s ă fie totul simplu. To ţ i actorii ş i majoritatea celor care au lucrat la film sunt oameni pe care i-am cunoscut direct. Cineva venea ş i-mi spunea: „Trebuie s ă -l cuno ş ti pe tipul ă sta, e minunat“, iar eu o f ă ceam. Nu am vrut s ă îmi iau director de casting, am vrut s ă fie totul foarte simplu.

„În final, este vorba despre muzică“

Fiind un film despre condi ţ ia muzicianului, b ă nuiesc c ă te-ai reg ă sit ş i tu în el, dincolo de rolul de regizor.

A ş a este. Dup ă ce-au v ă zut filmul, unii oameni mi-au spus: „Marc, asta e povestea ta!“. Nu e povestea mea, dar e adev ă rat c ă am pus mult din mine atunci când am scris-o. Când scrii ceva, de regul ă , pui mult de la tine, uneori incon ş tient chiar. Ş i dup ă aceea te treze ş ti c ă oamenii î ţ i spun: „Da, ă sta e ş ti tu!“. E adev ă rat, dar nu în sensul c ă tu ai vrut s ă faci un film despre povestea ta. În final, este vorba despre muzic ă , despre cineva care se zbate s ă - ş i fac ă un trai dup ă pofta inimii. A ş a c ă bineîn ţ eles c ă exist ă multe lucruri comune.





„Le Choc du Futur“, proiectat la Bonţida, în cadrul TIFF de anul acesta FOTO Vlad Cupşa

„Oamenii ascultă muzică mai mult ca niciodată“

Cum vezi situa ţ ia industriei de muzic ă din Fran ţ a de când cu pandemia de COVID-19?

Pe de o parte, muzica înregistrar ă , streaming-urile merg bine. Oamenii înc ă ascult ă muzic ă acas ă , toat ă ziua, acum mai mult ca niciodat ă . Deci aici st ă m bine. Sigur c ă schimbarea a fost în cazul show-urilor live, dar e dificil de spus care e situa ţ ia exact ă . Noi, de pild ă , vom începe ni ş te concerte luna viitoare, în Italia. În Fran ţ a, concertele din septembrie au r ă mas confirmate. Dac ă au loc jocuri de fotbal cu 5.000 de spectactori, de ce nu ş i concerte de muzic ă ? Dar cred c ă nimeni nu ş tie cum vor evolua lucrurile.

Dar atitudinea ta care e?

Eu sunt optimist, cred c ă nu e atât de grav ş i c ă , la acest capitol, lucrurile se vor întoarce la normal prin septembrie. Probabil c ă , în cel mai r ă u caz, toat ă lumea va purta o masc ă oriunde va merge. Dar, în orice caz, a fost o perioad ă în care toat ă lumea se panica ş i cred c ă a fost pu ţ in cam prea mult. Acum cred c ă e timpul s ă ne întoarcem la ale noastre, având grij ă s ă nu ne asum ă m totu ş i prea multe riscuri. Nu ş tiu, dar nu sunt speriat.

CV

Muzician, compozitor şi regizor

Numele: Marc Collin