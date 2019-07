Inis Neziri, câştigătoarea trofeului Cerbul de Aur 2018: „Voi purta România în inima mea pentru totdeauna“. Ce sfat le dă concurenţilor

Tânăra cântăreaţă albaneză Inis Neziri câştiga în 2018 marele trofeu al Festivalului Internaţional „Cerbul de Aur“. La numai 17 ani, Inis a interpretat în concurs piesele „Dau viaţa mea pentru o iubire“ şi „Piedestal“, iar talentul său a impresionat juriul şi publicul.

De atunci, cariera sa s-a aflat pe o pantă ascendentă. Artista spune în interviul acordat la un an după participarea la festivalul internaţional de la Braşov că a fost cel mai important pas făcut în cariera sa muzicală şi le dă un sfat tinerilor artişti din Concursul Cerbul de Aur 2019.

A trecut un an de la cea mai recentă ediţie a Festivalului Internaţional „Cerbul de Aur”, ce ai mai făcut? Ce noutăţi sunt în cariera ta?

Inis Neziri: După „Cerbul De Aur“, am primit invitaţia de a participa la un festival de prestigiu din Albania, „Kenga Magjike“, unde am câştigat premiul „Cel mai bun duet“. Am avut şi alte spectacole, atât în ţara mea, cât şi în afară. Am revenit în România, ca invitată la Selecţia Naţională Eurovision 2019, o nouă experienţă frumoasă şi o nouă ocazie de a revedea această ţară minunată. Am lansat, de asemenea, o melodie nouă „E theve“ şi lucrez la mai multe proiecte.





Ce sfat le-ai da concurenţilor de la „Cerbul de Aur“ 2019? Să se bucure. Nu contează dacă vocea ta cedează în timp ce cânţi, eşti bolnav sau nu ai reuşit să dai tot ce ai mai bun în scenă. Cel mai bun moment urmează să vină. Acest festival transmite pozitivitate şi dragoste! Şi cel mai important este să te bucuri de fiecare moment din festival, deoarece, la final, amintirile şi dragostea sunt cele care nu mor niciodată. Doresc tuturor participanţilor mult succes şi o experienţă fabuloasă. Toţi aţi făcut deja mândră ţara din care veniţi!

Ce a însemnat pentru cariera ta trofeul „Cerbul de Aur“ 2018?

Experienţa de la „Cerbul de Aur“ a fost un miracol. Câştigarea festivalului a fost un lucru excepţional. Pentru că este o mare scenă a unui festival de prestigiu, cu o uriaşă desfăşurare de forţe a TVR, Cerbul de Aur mi-a schimbat viaţa de tânăr artist. Am crescut atât profesional, cât şi ca încredere în forţele mele, am devenit mai puternică şi am câştigat inimile multor oameni minunaţi. Îmi amintesc de momentul în care am ascultat pentru prima dată „Dau viaţa mea pentru o iubire“, în timp ce îmi alegeam repertoriul românesc şi, cu cât descopeream mai mult muzica românească, realizam că îmi place tot mai mult. Sunt bucuroasă că oameni din managementul meu au fost abordaţi de compozitori şi artişti români, deci cine ştie ce ne va aduce viitorul în numele muzicii.

Îmi poţi povesti ceva despre experienţa ta din România?

A fost una dintre cele mai mari bucurii pe care le-am avut vreodată. Dincolo de premiul pe care l-am câştigat, am găsit o nouă familie. Am fost înconjurată de dragoste şi de oameni pozitivi şi talentaţi de pretutindeni. Cea mai bună parte a fost după ce am câştigat festivalul. Văzând onestitatea din ochii publicului care îmi acordase voturile mi-au dat lacrimile. M-am simţit iubită de români şi sunt mândră de asta. Mai mult, în drum spre casă, am cântat „Dau viaţa mea pentru o iubire“ alături de o mireasă şi prietenii ei. A fost un moment de neuitat. Voi purta România în inima mea pentru totdeauna.





Festivalul Concurs Cerbul de Aur 2019 va avea loc în perioada 22-25 august în Piaţa Sfatului din Braşov. Biletele au fost puse în vânzare, iar pentru cele patru zile ale evenimentului organizatorii au pus la dispoziţie mai multe categorii de bilete, cu preţuri pornind de la 70 de lei. Acestea sunt disponibile pe Eventim.ro.



Inis Neziri, toată un zâmbet după ce a câştigat trofeul Cerbul de Aur 2018 FOTO Dorin Constanda/Adevărul Inis Neziri are 17 ani şi s-a născut pe 12 ianuarie 2001 la Tirana, Albania. Ea a cântat de când a învăţat să vorbească, dar şi-a început în mod oficial cariera muzicală pe când avea 12 ani. Copila a participat şi a câştigat show-ul de talente „Gjeniu I Vogel 5“. Ulterior victoriei, Inis a avut mai multe apariţii în emisiuni de televiziune. În 2013 a fost protagonista unui musical, „We Will Rock You“, în care a interpretat aproape toate melodiile legendarei trupe Queen. Din 2013 a început să participe la programele Gala Night de la TV Klan şi RTSH, în fiecare an. În 2015, a fost invitat special la Festivali I Kenges 54, cel mai mare şi cel mai important eveniment al anului. A cântat două piese devenite celebre la Eurovision, „A Million Voices“ şi „Euphoria“. După o mică pauză, în 2017, Inis a decis să facă un pas foarte important în cariera sa muzicală. A participat la Festivali I Kenges 56 cu melodia compoziţie proprie „Piedestal“ şi a fost cel mai tânăr concurent (16 ani). A terminat pe podium. „Pot spune că a fost un adevărat succes pentru mine, fiindcă toată presa naţională şi internaţională şi bloggerii m-au susţinut enorm şi m-au considerat câştigătoare. La acest festival am ocupat locul al III-lea, dar există aşteptări din partea celorlalţi să mai concurez şi la ediţiile următoare şi să încerc să reprezint Albania la Eurovision“, spunea Inis.

