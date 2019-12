Imperial Christmas Gala II. Incursiuni de muzică clasică în pragul Sărbătorilor de Iarnă alături de orchestra Schoenbrunn Palace Orchestra Vienna

Imperial Christmas Gala păşeşte către ediţia cu numărul II, iar celebra Schoenbrunn Palace Orchestra Vienna, formată din 25 de muzicieni de top, va oferi strălucire serii de 17 decembrie, la Sala Palatului, cu începere de la ora 19.00.

Dirijorul concertului va fi deja cunoscutul David Scarr, iar soprana Simona Eisinger se reintoarce pe scena Salii Palatului pentru a bucura audienta cu al sau glas cu totul deosebit.

Biletele se gasesc la urmatoarele categorii de preturi:

VIP - 199 lei

Categoria I – 149 lei

Categoria II - 99 lei

Biletele se pot procura din reteaua iabilet.ro!

DESPRE SCHOENBRUNN FESTIVAL ORCHESTRA VIENNA

Schoenbrunn Palace Orchestra Vienna orchestra de renume si la nivel international, transpune muzical era imperiala plina de farmec a Vienei, avand totodata o traditie indelungata de lucru alaturi de cantareti de opereta si dansatori de balet.

Fondata in 1997, efectivul instrumental asigura reprezenatiile la Opera din Viena si la festivalurile din Salzburg. In plus, orchestra se distinge prin unicitatea sunetului, prezenta scenica si aspect vestimentar impecabile.

Schoenbrunn Festival Orchestra Vienna este devotata muzicii de curte vieneze, mai ales valsurilor lui Johann Strauss, dar si lucrarilor muzicale ale geniului Wolfgang Amadeus Mozart., Joseph Haydn sau Franz Schubert .

Concertele desfasurate de celebra orchestra vieneza au loc in Orangeria Schoenbrunn, un spatiu artistic unic, cu o bogata istorie muzicala ce s-a transformat in timp intr-o renumita locatie pentru evenimente culturale.

Schoenbrunn Palace Orchestra Vienna realizeaza turnee si la nivel international, atat in Europa, cat si peste ocean, fiind primita cu entuziasm în Suedia, Finlanda, Danemarca, Germania, Elvetia, Italia, România, Olanda, Spania, Japonia, China, Croatia si Rusia.

Fiecare spectacol al lor este special, orchestra cu bucurie luand in considerare si cererile de muzica individuale, care pot fi personalizate pentru orice eveniment sau ocazie.