Imagini cu Ceauşescu în Coreea de Nord în noul videoclip al Pet Shop Boys

Melodia celor de la Pet Shop Boys satirizează personaje politice precum Donald Trump, care este cunoscut pentru remarcile sale misogine.

Neil Tennant şi Chris Lowe, artiştii care alcătuiesc duo-ul Pet Shop Boys, s-au cunoscut în 1981 şi au lansat în anii care au urmat 22 de single-uri care au intrat în Top 10 din Marea Britanie şi 13 materiale discografice care au reuşit să pătrundă în Topul 10 al albumelor. Printre cele mai cunoscute melodii ale grupului sunt - „Go West”, „It's A Sin”, „Left To My Own Devices”, „West End Girls”, „Domino Dancing” şi „Always On My Mind”. Formaţia a concertat la Bucureşti în 2007, arată digi24.ro