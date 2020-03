Horia Moculescu, reacţie dură după alegerea piesei pentru Eurovision: Este o recidivă la „Da, mamă, sunt beată“. A fost execrabilă VIDEO

Horia Moculescu şi-a exprimat opinia cu privire la Selecţia Naţională pentru Eurovision ce a avut loc pe 1 martie, la Buzău. Compozitorul i-a criticat dur pe organizatori şi dezaprobă alegerea piesei cu care Roxen ne va reprezenta la Eurovision 2020.

În plus, Horia Moculescu a criticat şi juriul Selecţiei Naţionale (Luminiţa Anghel, Crina Mardare, Alin Oprea, Edward Sanda şi Andrei Tudor) pentru felul în care a evaluat prestaţiile cântăreţei Roxen.

De asememena, compozitorul afirmă despre piesa câştigătoare - „Alcohol You“ - că este o recidivă la piesa controversată a Deliei, „Da, mamă, sunt beată“.

„Este o recidivă la «Da, mamă, sunt beată», piesa pe care «i-o reproşez» unei mari cântăreţe, care este Delia. Se pare că melodia aceasta e ceva mai răsărită decât celelalte patru din punct de vedere al participării la Eurovision. Dar n-am tresărit nici o clipă. Am primit o «droaie» de telefoane de la prieteni derutaţi, şi lucrul cel mai comic a fost juriul... cu doi membri care nu aveau ce căuta acolo. (Alin Oprea şi Edward Sanda-n.r.), iar ceilalţi trei trebuie priviţi ca o mostră de jenă în formularea verdictelor, Crina, fiind cea mai în măsură... Şi totuşi, şi ea a formulat atât de ambiguu verdictul la fiecare piesă, la un moment dat fiind în situaţia să laude o prestaţie în care Roxen a fost execrabilă. Lui Andrei Tudor, în calitate de preşedinte al juriului, i-au plăcut producţiile muzicale în sine, nu cântatul, şi a încercat să ocolească un refuz ferm dintr-un bun simţ pe care ştiam că îl are. Şi Luminiţa Anghel a fost concisă, fără să lase să se vadă dacă piesa îi place sau nu. Alin era exaltat, nu ştiu de ce! Nu cred că anul acesta se vor premia astfel de piese. Mai e ceva, cântatul live. Va fi un singur show la concurs şi sunt convins că Manoliu o să adauge o plus valoare. În rest, sunt dezolat de lipsa de activitate a producătorilor evenimentului de aseară pentru că au pus o fată excepţională, Dora Gaitanovici, care e muzician, nu cântăreaţă. Este solistă, pianistă şi compozitoare. A fost o lipsă de abilitate să fie pusă să cânte înaintea lui Roxen“, a declarat Horia Moculescu pentru Click!

„Alcohol You“ este piesa pe care Roxen o va cânta pe scena Eurovision 2020. Decizia a fost luată în proporţie egală de public şi de juriul naţional în urma finalei Selecţiei Naţionale ce a avut loc pe 1 martie, la Sala Sporturilor „Romeo Iamandi“ din Buzău.

Telespectatorii şi cei cinci membri ai juriului au avut de ales dintre cinci piese şi show-uri.

„Alcohol You“ s-a clasat pe primul loc cu 10 puncte (5 primite de la juriu şi 5 de la public), urmată, în ordine descrescătoare, de „Storm“ (6 puncte), „Cherry Red“ şi „Colors“ la egalitate (câte 3 puncte) şi „Beautiful Disaster“.

După anunţarea melodiei câştigătoare, Roxen a recunoscut că aceasta este şi piesa ei preferată.

„Am dat tot ce am putut pentru fiecare piesă şi vreau să vă mulţumesc că m-aţi susţinut“, a declarat reprezentanta României la Eurovision 2020.