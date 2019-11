Grupul rock My Chemical Romance se reuneşte după şapte ani

Acesta va fi primul show al trupei emblematice pentru stilul emo după cele susţinute în 2012.

Cunoscută în special pentru cel de-al treilea album lansat, „The Black Parade“ (2006), trupa a stârnit de mai multe ori în ultimii ani zvonuri că ar reveni pe scenă. Însă joi a publicat pe contul de Instagram o imagine prin care anunţă show-ul din decembrie, scrie news.ro.

Fondată în 2001, în Newark (New Jersey), My Chemical Romance a lansat patru albume de studio, vândute în peste 8,5 milioane de copii în întreaga lume. Cel mai recent material, „Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys“, a apărut în 2010.

De la destrămare, în 2013, membrii grupului au urmat cariere solo.

Chitaristul Frank Iero a avut o activitate continuă. Cel mai recent, cu Frank Iero and the Future Violents, a lansat albumul „Barriers”, în luna mai a acestui an. Solistul Gerard Way a lansat un album solo în 2014, „Hesitant Alien“, şi seria de romane grafice „The Umbrella Academy“, care a stat la baza unui serial Netflix. Recent, el a lansat câteva piese împreună cu chitaristul Ray Toro, coleg în My Chemical Romance.