Grupul Maroon 5, aspru criticat pentru show-ul din finala Super Bowl 2019, unul dintre cele mai slabe din istorie. Reacţia solistului VIDEO

Formaţia Maroon 5 a fost cap de afiş în pauza din finala competiţiei NFL, care a avut loc pe stadionul Mercedes-Benz din Atlanta. Grupul a comprimat nouă hit-uri, printre care „This Love“ şi „Girls Like You“, în doar 14 minute, însă fanii s-au declarat profund dezamăgiţi de interpretarea solistului Adam Levine, dar şi de lipsa de entuziasm, vitalitate şi energie, scrie BBC

Cele mai multe voci au criticat dur show-ul formaţiei şi l-au declarat unul dintre cele mai slabe şi dezamăgitoare din istoria competiţiei Super Bowl.

„Gândiţi-vă cât de bună este scena muzicală din Atlanta şi cât de rău sună această trupă“, „Ei bine, a fost îngrozitor“, au fost doar câteva dintre comentariile negative.

Printre nemulţumiţi s-a numărat şi superstarul NBA LeBron James, care a transmis un mesaj ironic pe Twitter: „Deeeeci... acest show din pauză. Asta a fost tot din partea lui Travis?“.

Rapperul Travis Scott s-a alăturat grupului Maroon 5 pentru un omagiu adus lui Stephen Hillbenurg, creatorul celebrului personaj SpongeBob Squarepants.

Un alt moment ironizat a fost însă cel în care, în timpul interpretării baladei „She Will Be Loved“, mai multe drone au format pe cer expresia „one love“.

„Toată lumea să aprindă lanterna în cinstea acestui show îngrozitor“, a scris un alt internaut, în timp ce altul a apreciat spectacolul ca fiind „o adevărată tragedie“.

Nici finalul nu a impresionat şi a stârnit noi controverse. Maroon 5 a încheiat cu hit-ul „Moves Like Jagger“, iar Levine a ales să se dezbrace la bustul gol. Fanii nu s-au lăsat năuciţi de fizicul impecabil al cântăreţului, ci au criticat gestul făcând o paralelă cu reacţia stârnită de indicentul vestimentar din urmă cu 15 ani, când Janet Jackson a rămas cu un sân dezgolit pe scenă.

„Vă reamintesc că Janet Jackson a fost pusă la zid pentru că i s-a întâmplat ceva ce Adam Levine a ales să facă“, a scris un fan.

Adam Levine a transmis un mesaj după show în răspuns la criticile vehemente: „Când am acceptat responsabilitatea de a cânta în pauza Super Bowl 2019, mi-am scos un pix şi am început să scriu. Unele dintre cuvintele scrise de mine s-au înălţat spre cer într-un spectacol incredibil. Suntem recunoscători universului pentru această oportunitate de a cânta pe cea mai mare scenă din lume. Le mulţumim fanilor noştri pentru că ne transformă visurile în realitate. Le mulţumim şi criticilor pentru că întotdeauna ne motivează să fim mai buni. One Love“, a scris cântăreţul.