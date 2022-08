Formaţia britanică The Rolling Stones i-a dedicat lui Charlie Watts ultimul concert din turneul european VIDEO

Foto: Facebook/ The Rolling Stones

Şaizeci de ani de carieră şi la fel de multă energie pe scenă: The Rolling Stones şi-au încheiat turneul european, miercuri seară, la Berlin, cu un concert emoţionant.

„Este a 118-a apariţie a noastră în Germania şi sunteţi la fel de incendiari”, le-a spus în germană Mick Jagger celor 22.000 de spectatori de la Waldbühne, pitoresc amfiteatru în aer liber situat într-o pădure din vestul capitalei germane.

Legendara formaţie britanică, în turneu european pentru a marca 60 de ani de existenţă, i-a dedicat ultima reprezentaţie lui Charlie Watts, toboşarul care a murit anul trecut.

„Ajunşi aseară la Berlin, am băut ceva în amintirea lui. După cinci schnaps (rachiu), am vorbit perfect germană!”, a exclamat solistul grupului în vârstă de 79 de ani, Mick Jagger, în uralele publicului şi alături de colegii săi, chitarişti Keith Richards, 78 de ani, şi Ronnie Wood, 75 de ani.

Timp de mai bine de două ore fără întrerupere, The Rolling Stones au cântat melodii celebre, precum şi mai recente - ”Living in a Ghost Town” sau „Doom and Gloom”.

În concert au fost aclamate şi „Start me Up”, „Paint It Black”, „Jumpin' Jack Flash” şi finalul apoteotic a fost cu „Satisfaction”.

La Berlin, s-a încheiat turneul „SIXTY” al „bunicilor rock”, care au susţinut 14 concerte în 10 ţări în această vară, trecând prin Amsterdam, Milano, Bruxelles, Paris sau Liverpool, unde nu mai cântaseră de mulţi ani.