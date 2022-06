Fly Project lansează superhitul „Raisa” într-o nouă versiune VIDEO

„Raisa”, superhitul Fly Project care a schimbat muzica românească în anul 2005, se aude şi astazi în cluburile din ţară, dând tonul distracţiei şi fiind în atenţia celor mai importanţi remixeri şi DJ din România.

„Acum 17 ani piesa asta a schimbat muzica în România, sunt onorat şi fericit că oamenii o iubesc şi acum la fel de mult, aşa ca am decis să o relansăm în 2022, cu un sound actual, după ce oamenii o cereau efectiv peste tot. Primesc sute de filmuleţe şi mesaje zilnic despre această piesă, este la fiecare petrecere de absolvire, nuntă sau orice altă adunare între prieteni, iar pentru mine asta înseamnă că nimic din tot ce am făcut de când există Fly Project nu a fost fără rost. Alături de echipa mea, am făcut aceasta versiune pentru concertele Fly Project, iar oamenii au început să îmi scrie peste tot de unde pot să o descarce, să o asculte, aşa că o găsiţi pe YouTube şi pe toate celelalte platforme muzicale”, spune Tudor.

Remake-ul „Raisa 2022” este făcut de Tudor Ionescu, alături de Alin Onoiu (SMAX) şi Andre Rizo.