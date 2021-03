Festivalul Download, anulat pentru al doilea an consecutiv. Kiss, Iron Maiden şi Biffy Clyro, confirmate pentru 2022

Organizatorii au anunţat luni seară că anulează evenimentului, pentru al doilea an consecutiv, din cauza pandemiei. Ei au ajuns la concluzia că „nu este posibil” să susţină acest festival. Pe scena de la Castelul Donington urmau să urce la începutul lunii iunie, între altele, trupele Kiss, Biffy Clyro şi System of a Down.







Biletele rămân valabile sau pot fi rambursate.





Ediţia de anul trecut ar fi reprezentat a 40-a aniversare a formatului original, Monsters of Rock. Fanii au fost încurajaţi atunci să îşi amenajeze corturi în grădini şi să urmărească interviuri şi show-uri de arhivă.





Într-un comunicat, organizatorii au precizat că decizia de a anula evenimentul de anul acesta a venit „după ce Guvernul a anunţat foaia de parcurs şi în ciuda eforturilor extraordinare ale National Health System în ceea ce priveşte campania de vaccinare”.





Ei au adăugat că festivalul va avea loc anul viitor, cu Biffy Clyro, Iron Maiden şi Kiss deja confirmate drept cap de afiş.





Bruce Dickinson, solistul Iron Maiden, a spus că trupa este încântată să fie invitată la ediţia de anul viitor. „Ca toată lumea, am fost foarte dezamăgiţi când pandemia a forţat anularea Download 2020, care ar fi fost a şaptea prezenţă a lui Maiden aici. Aşa cum ştiu cei mai mulţi, acest festival este un pământ sfânt pentru noi, iar sprijinul vocal şi entuziasmul fanilor au fost mereu fenomenale şi foarte apreciate”, a spus el.





Efectele pandemiei continuă să se facă simţite peste tot în lume în ceea ce priveşte industria muzicii live. În luna ianuarie, un alt mare festival britanic a anunţat că amână revenirea până în 2022 - Glastonbury. În timp ce organizatorii altor evenimente de gen speră să revină, mai mulţi artişti şi-au anulat deja concertele programate pentru vara aceasta.





Association of Independent Festivals (AIF) a avertizat că festivalurile independente ar putea fi forţate să fie anulate dacă nu primesc asigurări susţinute de guvern şi intervenţii privind TVA-ul până la finalul lunii martie.