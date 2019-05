Fiind vorba de o ediţie aniversară, sunt şanse foarte mari ca numărul spectatorilor să fie chiar mai mare decât în 2018, când au participat nu mai puţin de 355.000 de persoane, raportat la toate cele 4 seri ale festivalului.

În ciuda ,,vârstei fragede’’, Untold este catalogat de marea majoritate a site-urilor internaţionale de profil drept unul din cele mai iubite şi apreciate festivaluri EDM din Europa, la care participă anual în jur de 300.000 de oameni. Nici nu e de mirare că Untold este văzut astfel, deoarece a reuşit să impresioneze lumea muzicală chiar la ediţia de debut, când a câştigat premiul ,,Best Major European Festival’’ la European Festival Awards 2015, intrând în istorie drept primul festival care câştigă acest trofeu la prima ediţie. Dacă în 2015 au concertat 140 de artişti pe 7 scene, în 2018 numărul artiştilor a sărit de 200, iar scenele au fost în număr de 9.

Potrivit festicket.com, la ediţia din această vară, ce va începe în aproximativ două luni, şi-au anunţat deja participarea nume grele ale muzicii dance, precum:

Main Stage: 3 Are Legend, Armin van Buuren, Bastille, Busta Rhymes, David Guetta, Stormzy, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, James Arthur, Nicky Romero, Martin Garrix, Oscar and the Wolf, Steve Aoki, Tinie Tempah, Timmy Trumpet, Tove Lo, Tujamo, W&W

Galaxy Stage: Boris Brejcha, Paul Kalkbrenner, Elax aka Boys Noize, Loco Dice, Jamie Jones B2B The Martinez Brothers, Solomun, Joseph Capriati, Tale of Us, Oxia, Seth Troxler

Alchemy Stage: Krafty Kuts B2B A Skillz, Andy C, Congo Natty, Camo & Krooked [live], Chase & Status [DJ set], Dub FX, Borgore, Nero [DJ set], Roni Size, Pendulum [DJ Set] B2B Friction, Rusko, Sub Focus B2B Wilkinson

Pe acelaşi site, festicket.com, biletele la Untold 2019 se vând la următoarele preţuri (cu menţiunea că cei dispuşi să le achiziţioneze de pe-acum pot plăti doar jumătate din preţurile afişate, urmând ca diferenţa de bani să o achite în cursul lunii iunie):

712 RON pentru intrare generală la toate cele 4 zile ale festivalului

1351 RON pentru VIP ticket (VIP bar, VIP entrance, VIP viewing platform) pentru cele 4 zile

Prezent şi în 2018 pe scena principală a festivalului de la Cluj, regele muzicii trance, celebrul Armin van Buuren, a fost cucerit încă o dată de publicul senzaţional, rămânând nu mai puţin de 7 ore pe scenă, îmbrăcat în tricoul echipei naţionale de fotbal a României.

La fel de impresionaţi au fost şi membrii trupei Black Eyed Peas, prezenţi pentru prima oară la Untold, artiştii americani promiţând să povestească peste tot în lume despre festivalul de la Cluj şi despre România.