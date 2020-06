Familia lui Tom Petty denunţă folosirea de către Trump a melodiei „I Won’t Back Down“ la mitingul din Tulsa

Patru dintre membri familiei muzicianului Tom Petty s-au reunit sâmbătă seară pentru a transmite, într-un comunicat, că nu sunt de acord cu folosirea melodiei „I Won’t Back Down" la mitingul de la Tulsa din campania lui Donald Trump, precizând că Petty "nu ar fi dorit niciodată ca un cântec de-al lui să facă parte dintr-o campanie a urii. Lui îi plăcea să reunească oamenii".

Potrivit Variety, citat de news.ro, în declaraţie se precizează că Donald Trump "nu a fost autorizat să folosească melodia într-o campanie care nu-i include pe mulţi dintre americani şi în care bunul simţ nu există. Atât Tom Petty, cât şi familia sa sunt împotriva rasismului şi oricărui fel de discriminare".

Declaraţia a fost semnată de Adria şi Annakim Petty, cele două fiice ale artistului, precum şi de Dana Petty, soţia sa atunci când a murit în 2017, şi Jane Petty, fosta soţie. Ei au încheiat spunând că vor emite un ordin de încetare a folosirii melodiei în campanie.

„Tom a scris acest cântec pentru oamenii care luptă, pentru omul obişnuit şi pentru toată lumea", au scris moştenitorii săi în declaraţie. „Vrem să fie clar că oricine este liber să voteze aşa cum doreşte, să gândească aşa cum vor, dar familia lui Petty nu susţine asta. Credem în America şi în democraţie. Dar Donald Trump nu reprezintă idealurile nobile ale niciunuia dintre aceştia. Am fi furioşi la gândul că fanii noştri marginalizaţi de această Administraţie ar crede că suntem complici la această situaţie. Am emis o notificare de încetare a folosirii piesei în campania lui Trump".

Variety adaugă faptul că Trump şi-a încheiat discursul la Tulsa cu câteva acroduri din melodia "You Can’t Always Get What You Want" a formaţiei The Rolling Stones ca întotdeauna. Jurnaliştii amintesc că formaţia britanică a solicitat în repetate rânduri reprezentanţilor campaniei lui Trump să nu mai folosească melodia, însă în zadar.

Alţi artişti care au protestat faţă de acest comportament al lui Trump au fost Pharrell Williams, R.E.M., Aerosmith, Neil Young, Adele şi Village People.