Eurovision România 2019: în ce ordine cântă concurenţii din prima semifinală

Concurenţii au aflat cum vor intra în concurs în prima semifinală Eurovision România 2019, care va avea loc pe scena Sălii Polivalente din Iaşi.

Show-ul, prezentat de Ilinca Avram şi Aurelian Temişan, va fi transmis duminică live la TVR 1, TVR Moldova, TVRi, TVR HD şi pe TVR+, de la ora 21.00.

Cum sună piesele selectate la Eurovision România 2019

Astfel, semifinala Selecţiei Naţionale Eurovision 2019 va fi deschisă de trupa Trooper, cu piesa „Destin“, şi se va încheia cu „Army of Love“, interpretată de Bella Santiago.

Ordinea intrării în concurs din prima semifinală Eurovision România 2019:

1. Trooper - „Destin“

2. Berniceya - „The Call: Dynasty of Love“

3. Ommieh & Anakrisez - „Rock This Way“

4. Teodora Dinu - „Skyscraper“

5. DYA & Lucian Colareza - „Without You (Sin ti)“

6. Nicola - „Weight of The World“

7. Steam - „The Way It Goes“

8. Vaida - „Underground“

9. Claudiu Mirea - „We Are The Ones“

10. The Four - „Song of My Heart“

11. Bella Santiago - „Army of Love“

Juriul naţional va decide cinci câştigători, în timp ce publicul votează timp de 30 de minute şi alege una dintre piesele care merg mai departe în finala Eurovision România 2019. Următoarea semifinală va fi pe 10 februarie, la Sala Sporturilor din Arad, urmând ca finala în care se va decide reprezentantul României la Eurovision 2019 să aibă loc pe 17 februarie la Bucureşti.

