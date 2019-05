Eurovision 2019: cum o pot vota românii din străinătate pe Ester Peony pentru a duce România în finală

Ester Peony (25 de ani) va urca în această seară pe scena din Tel Aviv în a doua semifinală a competiţiei Eurovision 2019. Show-ul va fi transmis începând cu ora 22.00 pe TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi TVR+.

Cântăreaţa, care ne reprezintă ţara cu melodia „On a Sunday“, va intra a şasea în concurs şi luptă pentru un loc în finala de sâmbătă cu artişti din alte 17 state, respectiv Elveţia, Suedia, Irlanda, Austria, Moldova, Letonia, Danemarca, Armenia, Albania, Azerbaidjan, Macedonia, Norvegia, Rusia, Olanda, Croaţia, Lituania şi Malta.

Fanii din cele 18 ţări repartizate în a doua semifinală şi cei din Germania, Marea Britanie şi Italia decid, alături de juriile de specialitate, cine va merge în Marea Finală. Chiar dacă românii de acasă nu au dreptul să voteze pentru reprezentanta noastră în concurs, votul celor din diaspora poate fi cel care va înclina balanţa calificării României în finala Eurovision 2019. Cum se votează la Eurovision 2019 Joi seară, voturile românilor din Elveţia, Suedia, Irlanda, Austria, Moldova, Letonia, Danemarca, Armenia, Albania, Azerbaidjan, Macedonia, Norvegia, Rusia, Olanda, Croaţia, Lituania, Malta, Germania, Marea Britanie şi Italia vor conta în proporţie de 50%, restul de 50% fiind decizia juriilor din fiecare ţară. Tot ce au de făcut cei care vor să susţină România la Eurovision 2019 este ca, în perioada alocată votării (ce se va deschide imediat după încheierea prezentării celor 18 piese), să voteze 06 (numărul alocat României) la telefon, prin SMS sau prin aplicaţia de pe site-ul oficial al concursului: https://eurovision.tv/app. Românii din străinătate vor putea vota de până la 20 de ori de pe acelaşi număr de telefon.

După prima etapă, primele zece ţări calificate în finala Eurovision 2019 sunt, în ordine aleatoare, Grecia, Belarus, Serbia, Cipru, Estonia, Cehia, Australia, Islanda, San Marino şi Slovenia. De asemenea, în ultimul act sunt calificate direct statele din grupul celor cinci mari plătitoare („big five“) – Franţa, Germania, Spania, Marea Britanie şi Italia –, alături de gazdă, Israel.

„Sunt nerăbdătoare să cânt pentru românii din ţară şi de pretutindeni. După trei luni de pregătiri intense, urmate de mai multe repetiţii pe scena de aici, momentul pe care îl aşteptăm cu toţii a sosit. Sper ca românii din ţară să fie alături de mine în această seară, iar cei din străinătate să voteze pentru calificarea României în marea finală. Pentru ei voi cânta în această seară, iar succesul meu va fi şi al lor“, a declarat Ester Peony.

România, sub 1% şanse de câştig la Eurovision 2019

Potrivit caselor de pariuri, România nu are şanse să înscrie o victorie la ediţia din acest an . Ester Peony este cotată cu sub 1% şanse de a fi desemnată câştigătoare. Marele favorit la câştigarea Eurovision 2019 este candidatul Olandei, Duncan Laurence, a cărui piesă „Arcade“ are o probabilitate de câştig de 29%. La o distanţă considerabilă se află artistul suedez John Lundvik, cu piesa „Too Late for Love“, cotată cu 13% şanse de câştig. Locul trei este disputat de reprezentanta Australiei, Kate Miller, şi de cântăreţul rus Sergey Lazarev, ambii având o cotă de 8%.

În ciuda pariorilor, românca noastră este încrezătoare că va face o figură frumoasă , mai ales după ce a avut primele repetiţii, despre care spune că au decurs foarte bine. „Ziua în care am urcat pentru prima oară pe scena Eurovision nu o voi uita niciodată! E un vis pe care mi l-am îndeplinit. Repetiţia a decurs foarte bine, sunt mulţumită de primele rezultate, iar acest lucru îmi dă speranţe şi energie pozitivă înainte de concurs. Aici, voi cânta pentru toţi românii, pentru că reprezint ţara noastră la cea mai mare competiţie muzicală din lume şi îi invit să fie alături de mine, iar pe cei din diaspora să voteze piesa «On a Sunday»“, a declarat cântăreaţa.

„Reacţiile jurnaliştilor şi ale fanilor sunt pozitive, spectacolul impresionează, iar Ester este într-o formă excepţională“, a precizat şi Smaranda Vornicu, şefa delegaţiei României la Tel Aviv.

TVR a investit 100.000 de euro în Eurovision 2019: „Până acum ne-am dus ca nişte săraci“

De altfel, este pentru prima dată când Televiziunea Română, organizatorul etapei naţionale a concursului, a alocat o sumă mai mare pentru show decât pentru delegaţie, după cum a dezvăluit regizorul Petre Năstase. Delegaţia de anul acesta este formată din doar 11 oameni, dintre care şase sunt artiştii, iar bugetul total alocat de TVR este de aproximativ 100.000 de euro.

„Este prima dată când au fost alocaţi mai mulţi bani pentru spectacol decât pentru delegaţie, faţă de anii trecuţi, când mergeau câte 20 de oameni. Eu sunt fericit că am avut posibilitatea, în sfârşit, să bifez toate componentele, pentru că până acum ne-am dus ca nişte săraci acolo. N-am avut nici vânt... Nu te bagă nimeni în seamă dacă nu investeşti în show. Pentru că Eurovisionul este o mare afacere pentru cei care îl fac. Acum este produs de suedezi. Spectacolul va avea trei componente – una muzicală, una coregrafică şi una vizuală. Este prima dată când Televiziunea Română a investit serios în efecte speciale de scenă. Va fi prima dată când mergem cu un conţinut grafic foarte frumos“, a explicat regizorul Petre Năstase.

Străinii, cuceriţi de reprezentanta României la Eurovision 2019

Ce-i drept, fanii străini ai Eurovisionului care au urmărit repetiţiile româncei s-au declarat impresionaţi de spectacolul oferit . „România este subestimată anul acesta şi nu înţeleg de ce. O voce grozavă şi o punere în scenă foarte cool. Mult noroc, Ester, din Grecia“, „Grafica este foarte bună, iar Ester stăpâneşte foarte bine scena“, „Iubesc acest cântec, iar Ester este foarte frumoasă! Mult noroc, România, din Italia!“, „Vocea ei este foarte bună, iar show-ul pus în scenă este foarte creativ. Devine preferata mea“, „România este o mare surpriză pentru mine! Salutări din Ungaria!“, „Felicitări, România! 12 puncte din partea Franţei“, „Este un cântec modern, cu influenţe pop, şi cu o notă melancolică. Îl ador!“, sunt doar câteva dintre comentariile entuziaste ale străinilor.

Ester Peony, un bujor de fată

Ester Peony, pe numele real Ester Alexandra Creţu, este o cântăreaţă şi compozitoare care s-a făcut remarcată în 2014 cu o serie de cover-uri, care i-a adus şi un contract cu o casă de discuri din România. Un an mai târziu, ea a debutat pe radio şi TV cu piesa „Sub aripa ta“ (feat. Vescan), care s-a bucurat de succes.

Tânăra a dezvăluit şi care este povestea numelui de scenă. „Peony, care în limba engleză înseamnă «bujor», vine de la numele mamei. Pe ea o cheamă Bujorica. Am vrut să fac cumva o legătură între noi două“, a explicat cântăreaţa.

„Am început să cânt de foarte mică. Şi tatăl meu a cântat în tinereţea lui, la diferite festivaluri prin România. Eu am început să fac cursuri de jazz şi de canto în Canada, acolo unde am plecat cu părinţii mei pe când aveam şapte ani. Am locuit cinci ani în Montreal, am făcut şi şcoala acolo. Ne-am întors apoi, când părinţii mei au hotărât că e mai bine în România. Aici am făcut Liceul de Muzică «Dinu Lipatti» din Piteşti, unde am studiat pianul vreme de un an. Apoi m-am transferat la cursurile de chitară clasică. Ambii părinţi m-au îndrumat spre muzică. Îmi amintesc că, atunci când eram mică, mama mă punea să le cânt piese din repertoriul Larei Fabian rudelor care veneau în vizită“, a mai povestit Ester.

Cântăreaţa a mărturisit pentru „Adevărul“ că participarea la Eurovision este un vis împlinit şi a recunoscut că nu se aştepta să câştige etapa naţională.

„Ţin minte că eram în studio, cu compozitorul Alex Şerbu, care-şi acorda chitara. Pe mine m-au atras acele acorduri şi mi-a venit natural, în minte, linia melodică. Am sunat pe o prietenă care scrie versuri şi aşa a luat naştere piesa «On a Sunday». M-am înscris la Eurovision chiar în ultima zi şi a fost o provocare. Este o onoare pentru mine să reprezint România. Nu m-am aşteptat să câştige piesa mea din cele 126 înscrise, dar pe scena din Tel Aviv voi da tot ce am mai bun“, a spus Ester.





