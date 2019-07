Ed Sheeran a publicat pe Instagram o serie de fotografii spectaculoase de pe Arena Naţională

Ed Sheeran a adus alături 50.000 de spectatori pe Arena Naţională din Bucureşti într-un show în care artistul s-a folosit doar de voce şi chitara sa acustică şi a reuşit să creeze o atmosferă senzaţională.

Ulterior, artistul a publicat pe contul său de Instagram un album foto în care sunt surprinse cadre excepţionale de către Zakary Walters, fotograful oficial al turneului.

Unul dintre cele mai emoţionante momente a fost cel în care Ed Sheeran a revenit pe scenă pentru bis îmbrăcat într-un tricou al Naţionalei de Fotbal al României şi fluturând tricolorul.

Concertul din România al lui Ed Sheeran face parte din seria de spectacole ce promovează „Divide“, cel de-al treilea album de studio al său, premiat cu Grammy. Pe scena de pe Arena Naţională, ce a înglobat peste 300 de mp de ecrane, s-au putut auzi hiturile artistului, printre care „I See Fire“, „Thinking Out Loud“, „Photograph“, „Perfect“ şi „Shape of You“.

