Ed Sheeran face istorie. Suma fabuloasă încasată într-un singur an de turneu

Conform Pollstar, Ed Sheeran a vândut peste 4,8 milioane de bilete pentru concertele sale susţinute pe stadioane în acest an.

Ed Sheeran este unul dintre puţinii artişti care au cântat cu casa închisă pe stadionul Wembley, din Londra, care are o capacitate de 90.000 de locuri.

Autorul piesei „Shape of you“ şi-a doborât cu acest prilej inclusiv propriul record stabilit înbtre 2014 şi 2015, când a înregistrat vânzări de 119 milioane de lire sterline.

Cântăreaţa Taylor Swift s-a clasat pe locul doi în topul din acest an, înregistrând încasări de 345 milioane de dolari din vânzarea a 2,88 de milioane de bilete la concertele sale din 2018.

Pe locul trei se regăsesc Jay-Z şi Beyonce, care au strâns împreună, în turneu, 254 de milioane de dolari. Pe locurile 9 şi 10 se regăsesc trupe precum U2 şi The Rolling Stones, care au avut încasări de peste 100 de milioane de dolari.

Topul vedetelor cu cele mai mari încasări din vânzarea de bilete din 2018

1. Ed Sheeran, 432 milioane de dolari – 4.860.482 bilete vândute

2. Taylor Swift, 345 milioane de dolari – 2.888.892 bilete vândute

3. Jay-Z and Beyonce, 254 de miliaone de dolari – 2.169.050 bilete vândute

4. Pink, 169 milioane de dolari – 1.285.411 bilete vândute

5. Bruno Mars, 167 milioane de dolari – 1.290.438 bilete vândute

6. The Eagles, 166 milioane de dolari – 964.245 bilete vândute

7. Justin Timberlake, 151 milioane de dolari – 1.193.365 bilete vândute

8. Roger Waters, 131 milioane de dolari – 1.448.771 bilete vândute

9. U2, 126 milioane de dolari – 927.034 bilete vândute

10. The Rolling Stones, 116 milioane de doalri – 750.914 bilete vândute

Sheeran şi-a lansat albumul de debut, „+“ (Plus) în 2011, acesta având vânzări de 10 milioane de unităţi şi incluzând piesa de debut cu cele mai mari vânzări în UK din acel an, „The A Team“. În 2014, el a revenit cu cel de-al doilea album, „x“ (Multiply), aclamat de critici, şi care a inclus hitul global „Thinking Out Loud“. „x“ a ajuns Nr. 1 în topuri pe ambele maluri ale Atlanticului şi a fost recunoscut ca unul dintre cele mai bine vândute albume din toate timpurile de către The Official Charts Company – în prezent, acel album a vândut 16 milioane de copii în toată lumea, fiind certificat cu platină de 90 de ori pentru vânzări.

La finalul anului 2017, Ed a primit Ordinul de Excelenţă al Imperiului Britanic pentru serviciile sale aduse domeniilor muzicii şi acţiunilor caritabile. A câştigat o gamă largă de premii pe parcursul carierei sale, inclusiv patru premii Grammy, patru premii Ivor Novello, cinci premii BRIT Awards, ;ase premii Billboard Awards – şi multe altele.