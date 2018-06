Ed Sheeran, dat din nou în judecată. Ce piesă ar fi plagiat artistul căruia i se cer despăgubiri de 100 de milioane de dolari VIDEO

Ed Sheeran (27 de ani) este acuzat că a plagiat piesa lui Marvin Gaye „Let's Get It On“ când a compus hitul său „Thinking Out Loud“, iar compania care deţine drepturile de autor asupra cântecului din 1973 îi cere despăgubiri de 100 de milioane de dolari.

Potrivit documentelor depuse la o instanţă din SUA, cântăreţul britanic a copiat aspecte legate de melodie, ritm, armonii, tobe, bass, tempo etc.

Aceasta este pentru a doua oară când Ed Sheeran este dat în judecată pentru plagierea piesei lui Gaye, iar artistul britanic a negat deja acuzaţiile. Noua acuzaţie a fost făcută de compania Structured Asset Sales, care deţine o treime din drepturile de autor asupra piesei, de Sony/ATV Music Publishing şi de casa de discuri Atlantic, scrie Agerpres.

Gaye a compus piesa „Let's Get It On“ împreună cu cântăreţul american Edward Townsend, care a murit în 2003.

Moştenitorii lui Townsend l-au dat în judecată pe Ed Sheeran în 2016, acuzându-l tot de plagiat.

„Thinking Out Loud“ a fost recompensat cu două premii Grammy, pentru cântecul anului şi cea mai bună interpretare pop solo. Anul trecut, Ed Sheeran a încheiat o înţelegere în valoare de 20 de milioane de dolari cu doi compozitori, Thomas Leonard şi Martin Harrington, care l-au acuzat că hitul său „Photograph“ este copiat după piesa lor „Amazing“.

Cântăreţul britanic Ed Sheeran, deţinător a patru premii Grammy, considerat un fenomen al genului folk-pop, este cel mai bine vândut artist al anului 2017, a anunţat, în februarie, International Federation of the Phonographic Industry, organizaţia care reprezintă interesele industriei de înregistrări muzicale la nivel global.

Muzicianul american Marvin Gaye (1939 - 1984) a debutat alături de grupul de doo-wop The Moonglows la sfârşitul anilor '50, urmând apoi o carieră solo. Datorită unei serii de hituri, precum „How Sweet It Is (To Be Loved by You)“, „I Heard It Through the Grapevine“ şi duetelor cu Mary Wells şi Tammi Terrell, a fost numit „prinţul Motown" şi „prinţul muzicii soul". Cântăreţul american a decedat în 1984, la vârsta de 44 de ani, după ce a fost împuşcat mortal de tatăl său.