Don Diablo îşi lansează noul album la SAGA Festival, pe 10 septembrie!

„Ultimul an a fost unul nebunesc. Am reuşit să-mi termin albumul, care o să apară pe 10 septembrie, aşa că ziua în care o să am show-ul la Bucureşti o să fie şi ziua în care îmi voi lansa albumul. O să fie cu adevărat special pentru mine, mai ales că o să sărbătoresc asta împreună cu voi. Aveţi grijă unul de celălalt, fiţi sănătoşi şi abia aştept să ne vedem foarte curând la SAGA Festival, pentru a celebra viaţa, din nou”, a spus Don Diablo.

Pe 10, 11 şi 12 septembrie, la Romaero, publicul se vor bucura de o serie de experienţe fantastice şi de un concept unic în România, în cadrul celui mai mare festival de muzică electronică din Bucureşti, SAGA Festival.

Peste 100 de artişti internaţionali şi locali pregătesc show-uri speciale pentru SAGA şi aşteaptă cu nerăbdare să se revadă cu publicul şi să-i simtă energia.

Pentru a putea avea acces în festival, publicul va trebui să prezinte la intrare una dintre opţiunile de mai jos:

un certificat digital de vaccinare

un test PCR negativ, nu mai vechi de 72 de ore

un test antigen negativ, nu mai vechi de 48 de ore

un cerificat de imunizare pentru cei ce au trecut prin boală, nu mai vechi de 6 luni

Despre SAGA Festival

SAGA Music Festival, primul festival de muzică electronică din Bucureşti, va avea loc pe 10, 11 şi 12 septembrie, la ROMAERO, şi pregăteşte o serie de experienţe de neuitat pentru festivalieri şi un line-up format din unii dintre cei mai mari artişti din lume.

Line-up-ul include nume sonore, peste 100 de artişti din muzica electronică şi nu numai. Pe scena principală vor urca Alan Walker, Clean Bandit (DJ Set), Don Diablo, John Newman, Masked Wolf, Mike Williams, Morten, Nervo, Nicky Romero, Oliver Heldens, Regard, Robin Schulz, Salvatore Ganacci, SICKICK, Sigala, Tiësto, Timmy Trumpet, Topic, Vini Vici, W&W, INNA, Antonia şi Grasu XXL.

Abonamentele pentru SAGA Festival pot fi achiziţionate de pe site-ul sagafestival.com.