Dokstation #4 - Filme despre evoluţia muzicii disco, despre INXS, Suede, David Bowie şi Elvis Presley, petreceri şi concerte

Invitaţii acestei ediţii sunt: Télépopmusik (Antipop DJ set) – care va mixa vineri, la Control, în cadrul French Touch Party, după proiecţia documentarului „French Waves”; regizorul italian Pietro Anton va susţine o sesiune Q&A şi un DJ set, după proiecţia documentarului „Italo Disco Legacy”, iar artistul Elvis Romano va interpreta piesele „Regelui” Elvis Presley în limba romani, la Disco ‘N’ Roll Night, sâmbătă, 14 septembrie, la Apollo 111.

Programul complet al proiecţiilor poate fi consultat pe site-ul evenimentului, iar biletele pot fi cumpărate de pe Eventbook.ro.

Selecţia de anul acesta cuprinde 21 de documentare muzicale, majoritatea în premieră în România. O parte dintre ele sunt dedicate evoluţiei muzicii disco: povestea legendarului club de noapte din Manhattan, în „Studio 54” (r: Matt Tyrnauer, 2018), istoria muzicii electronice franţuzeşti, în „French Waves” (r: Julian Starke, 2018) şi o explorare în trecutul şi viitorul muzicii Italo Disco, în „Italo Disco Legacy” (2018) – proiecţie urmată de o sesiune Q&A în prezenţa regizorului Pietro Anton.

Vor fi prezentate filmele „New Order: Decades”, „PJ Harvey: A Dog Called Money”, „Suede: The Insatiable Ones”, „Mystify: Michael Hutchence”, „Swans: Where Does A Body End?”, „Pure Love – The Voice of Ella Fitzgerald”, „I Want My MTV”, „Our Hobby Is Depeche Mode” şi „The World According to Radiohead”.

De asemenea, DokStation 2019 va prezenta trei producţii autohtone, la care accesul va fi gratuit: „Creativ” (r: Ioana Grigore, 2019) – povestea grupului muzical de jazz de avangardă fondat de pianistul Harry Tavitian, „Zilele Vieţii Noastre” – un documentar despre rapper-ul Tudor Sişu, precum şi o variantă work in progress a documentarului „Kids Rock” (r: Claudiu Mitcu), povestea trupei Blană Bombă formată din patru băieţi cu vârste cuprinse între 11 şi 13 ani, pasionaţi de muzica rock. Proiecţia va fi urmată de un concert al grupului.

Pe lângă documentare, programul DokStation 2019 include muzică live şi petreceri tematice: Balkan Taksim şi Karpov not Kasparov vor concerta în cadrul Multiculti Party (joi, 12 septembrie, la Control Club), Télépopmusik (Antipop DJ set) şi Electric Brother vor mixa la French Touch Party (vineri, 13 septembrie, la Control Club), iar Elvis Romano va interpreta, în versiune proprie, piesele „Regelui Rock’n’Roll” (sâmbătă, 14 septembrie, la Apollo 111, după proiecţia filmului The King).

O petrecere I Love MTV Party cu DJ Leo va avea loc vineri, 13 septembrie, la Apollo 111, după proiecţia documentarului „I Want My MTV”. Depecheoteca New Wave va avea loc sâmbătă, 14 septembrie, la Control Club, după proiecţia documentarului „Our Hobby Is Depeche Mode”.

Sâmbătă, 14 septembrie, trupa Toulouse Lautrec va concerta în aer liber, în parcarea Plaza România. Concertul va fi urmat de proiecţia filmului „The King”, iar accesul va fi gratuit.

