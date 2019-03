Digi FM, concert pop up surpriză cu Feli. Matinalii postului şi cântăreaţa au apărut deghizaţi: „Vrem să repetăm experienţa cât mai curând“ FOTO

Pe 6 martie matinalii Digi FM Cătălin Striblea, Bogdan Miu, Beatrice Ghiciov, Bogdan Ciuclaru şi invitata lor surpriză, Feli, au surprins publicul din Băneasa Shopping City cu un concert surpriză pop up.

Fără să anunţe şi fără mare tam-tam, au strâns tot publicul mall-ului în zona de intrare, acolo unde echipa Digi FM şi invitata lor au apărut dintr-o dată, deghizaţi.

După două piese cover, pe care le-au cântat tuturor celor care au rămas surprinşi în zona scenei, Striblea şi Miu au renunţat la costume şi la măşti, invitând-o şi pe Feli să facă la fel. Cătălin Stribea, deja are în gând un plan nou: „Am avut o grămadă de emoţii, dar a fost o seară minunată. Reacţia oamenilor a fost foarte bună, iar vocea lui Feli e uimitoare. Mai facem“. Acesta nu este singurul eveniment de acest gen organizat de Digi FM. Acesta este doar primul dintr-o serie, care să îşi propună să surprindă plăcut ascultătorii Digi FM acolo unde nu se aşteaptă, spun matinalii. Bogdan Ciuclaru, confirmă şi el un nou pop up singing Digi FM, cât de curând, într-un loc neaşteptat: „Vrem să repetăm experienţa cât mai curând“. „Ne punem pe exersat, la cântat şi coregrafie, şi plecăm în turneu. Căutăm acum artişti să ne cânte în deschidere“, adaugă el, în spirit de glumă.



„Mi s-a părut o experienţă frumoasă. Am văzut experimentul şi afară din România şi mă bucur tare că am fost primul artist român ales să facă o astfel de surpriză «plănuită» de echipa Digi FM. Mulţumesc tare! M-am simţit excelent“, a spus Feli.

„E minunat să faci surprize, iar evenimentul nostru a fost o surpriză plăcută pentru toţi cei care s-au adunat în jurul scenei întrebându-se cine este vocea făină din faţa lor. Am vorbit cu Feli înainte de concert să nu se dea de gol, să nu spună un «ioi» sau un «no», ca să fie surpriza completă. În plus, am ajutat-o să se camufleze cu o pălărie, ochelari de soare şi alte câteva accesorii. Abia după a doua piesă am anunţat că este vorba chiar de Feli, moment în care au început să vină spre scena noastră şi cei care se plimbau prin mall. Şi pentru că ne-a plăcut foarte mult reacţia oamenilor, promitem să mai facem şi altă dată“, a spus Bogdan Miu imediat după eveniment.





„Feli e extraordinară şi a demonstrat-o încă o dată. A reuşit să adune oamenii cu vocea ei, deşi nu ştia nimeni cine este ea. Mă bucur că, alături de colegii mei din matinalul Digi FM am reuşit să scoatem o după amiază de miercuri din rutină. Şi abia aştept să dezvăluim şi următoarele surprize“, a declarat matinala Beatrice Ghiciov.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: