Dan Bălan şi Katerina Begu lansează „Dragostea din tei“, în varianta celebră de la Vocea Ucrainei: „Nu m-am aşteptat să aibă un impact atât de mare“ VIDEO

Antrenorul de la „The Voice” Ucraina lansează alături de concurenta care a ajuns în echipa sa „Dragostea din tei“, în varianta care a făcut furori în celebrul format TV de talente.

„Nu m-am aşteptat să aibă un impact atât de mare improvizaţia pe care am făcut-o la «Vocea Ucrainei» cu concurenta Katerina, am primit atât de multe mesaje, de complimente. Toată lumea cerea să facem o versiune oficială a acestui cover pentru «Dragostea din tei». Aşa că l-am făcut, iniţial mă gândeam să îi adaug diferite sound-uri, însă mi-am dat seama că în acea versiune cum am improvizat noi live a existat o magie. Şi am hotărât să păstrez totul în acea cheie, de acolo. Am făcut şi un clip având drept concept toată istoria acestei concurente, Katerina, acolo, la «Vocea Ucrainei» ”, spune Dan Bălan.

Nominalizat la premiile Grammy şi autor al unora dintre cele mai cunoscute hit-uri mondiale, Dan Bălan face senzaţie în Ucraina, acolo unde a fost cooptat în juriul celebrului format TV internaţional de talente „The Voice”, aflat acolo la cel de-al nouălea sezon.

Momentul muzical al lui Dan alături de concurenta Katerina Begu a devenit repede un real succes şi a fost preluat de către întreaga presă. Mai mult decât atât, artistul a fost cea mai căutată persoană pe Google în luna ianuarie, în Ucraina, ocupând primul loc la categoria personalităţi şi devansând persoane din sfera publică a ţării.

Dan Bălan a lansat anul trecut „Numa Numa 2”, o continuare a fenomenului „Dragostea din tei”, cu videoclip filmat în Uganda, Africa. Piesa a avut un succes uriaş încă de la lansare, devenind un fenomen cu peste 10 milioane de vizualizări în prima săptămână şi prezenţă în cele mai relevante topuri din întreaga lume, în ţări precum Norvegia, Cehia, Italia, Belgia, Portugalia, Italia, Bulgaria, Turcia, Rusia sau Japonia. În prezent piesa are peste 56 de milioane de vizualizări pe YouTube.

Tot anul trecut, Dan Bălan a lansat şi hitul „Allegro Ventigo“ (feat. Matteo), care a adunat până acum peste 65 de milioane de vizualizări pe YouTube şi încă se mai poate auzi la cele mai mari radiouri şi televiziuni muzicale din ţară.

