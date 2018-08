Cum îşi apără Madonna discursul despre Aretha Franklin de la MTV Video Music Awards: „Nu am intenţionat să îi aduc un omagiu“ VIDEO

Artista în vârstă de 60 de ani, care a apărut pe scena din New York purtând veşminte tradiţionale africane, a transmis: „Mi-a fost cerut să prezint premiul pentru «Video of the Year». Apoi, ei (organizatorii, n.r.) mi-au cerut să împărtăşesc momente din cariera mea care au avut legătură cu Aretha Franklin. Am vorbit despre o parte a călătoriei mele şi i-am mulţumit Arethei pentru că m-a inspirat. Nu am intenţionat să îi aduc un omagiu. Ar fi fost imposibil în 2 minute, cu tot zgomotul şi strălucirea unei gale de premiere. Nu i-aş putea face niciodată dreptate în acest context sau mediu. Din păcate, cei mai mulţi oameni se grăbesc să judece. O iubesc pe Aretha. R.E.S.P.E.C.T. Iubesc dragostea şi nimic din ce poate spune cineva nu va putea schimba asta“.

Discursul de cinci minute al Madonnei a atras nemulţumirea telespectatorilor şi critici dure, mulţi fiind de părere că vedeta a dat dovadă de egoism. Deşi s-a vrut un discurs emoţionant, Madonna a vorbit despre propria persoană, despre startul carierei sale marcat de greutăţi, scrie News.ro. De asemenea, cântăreaţa a fost taxată şi pentru alegerea de a purta veşminte tradiţionale africane. În final, după trecerea în revistă a dificultăţilor prin care a trecut, Madonna a spus că Aretha Franklin, care a murit pe 16 august la vârsta de 76 de ani, a fost motivul pentru care ea are succes acum. „Nimic din toate astea nu s-ar fi întâmplat şi nu ar fi putut să se întâmple fără doamna muzicii soul. M-a condus unde sunt astăzi şi ştiu că a influenţat atât de mulţi oameni care se află în seara asta aici. Vreau să îţi mulţumesc, Aretha, pentru că ne-ai dat putere tuturor, R.E.S.P.E.C.T. Trăiască regina!“, şi-a încheiat Madonna discursul. Vezi aici: Lista câştigătorilor MTV Video Music Awards 2018.