Cum a fost ironizat Liam Gallagher de un alt cântăreţ după ce şi-a anulat concertul de la festivalul Fall in Love din Mogoşoaia

Liam Gallagher, fost membru al trupei britanice Oasis, a fost unul dintre capetele de afiş ale primei ediţii a festivalului Fall in Love, desfăşurat în weekend-ul 31 august-1 septembrie pe domeniul Palatului Mogoşoaia. Însă, cu doar câteva minute înainte de începerea concertului, organizatorii au anunţat că show-ul a fost anulat, iar starul britanic a transmis un mesaj în care a explicat că el şi trupa lui au fost sfătuiţi să nu urce pe scenă deoarece nu este sigură. „Sunt extrem de supărat că am venit până aici şi nu putem cânta pentru voi, dar siguranţa este pe primul loc“, a mai precizat Gallagher pe Twitter.

Fanii au fost revoltaţi, mai ales că pe aceeaşi scenă au cântat fără probleme şi alţi artişti. De altfel, Nick Baines (Peanut), clăparul trupei Kaiser Chiefs, l-a ironizat pe colegul lui de breaslă pentru motivul invocat.

„Dacă noi am fi aflat că scena nu este sigură, le-am spune acest lucru şi celorlalte trupe şi artişti, corect? «Siguranţa este întotdeauna pe primul lor» - pentru toată lumea. Probabil că noi am stricat scena când am susţinut un spectacol rock’n’roll cu 30 de minute înaintea ta #fallinlovefest“, a scris Peanut pe Twitter după ce a distribuit mesajul lui Gallagher.

If we found out a stage wasn’t safe, we’d tell the other bands on there too, right? ‘Safety comes first as always’ - for everyone. We must’ve broken it by putting on a rock n roll show 30mins before you 🤷🏻‍♂️ #fallinlovefest https://t.co/9LMwqkmNoh