Cum arăta Marie Fredriksson, solista Roxette, în ultimul concert susţinut de trupă în 2015

Marie Fredriksson părea foarte slăbită în imaginile din ultimul ei concert cu Roxette, care a avut loc la Londra, în 2015, înainte ca medicii să o sfătuiască să nu mai urce pe scenă, scrie The Mirror. Marie Fredriksson a murit pe 9 decembrie, la vârsta de 61 de ani, după ce s-a luptat cu o tumoră cerebrală, descoperită în 2002, şi apoi cu probleme de sănătate apărute ca urmare a radiaţiilor din tratamentul ei. În fotografiile făcute în timp ce cântat pe O2 Arena pe 13 iulie 2015 la Londra, Marie are un aspect fragil, însă a avut o performanţă incredibilă şi a emanat energie. Ulterior, trupa a anunţat că îşi anulează turneele din cauza stării de sănătate a solistei Marie Fredriksson.

Marie Fredriksson, solista Roxette, în ultimul concert susţinut de trupă în 2015 Marie Fredriksson şi Per Gessie au format Roxette în 1986, devenind una dintre cele mai iubite trupe suedeze la nivel mondial după ce, trei ani mai târziu, a lansat piesa „The Look“. De atunci, duo-ul a lansat 51 de single-uri, a susţinut peste 560 de concerte în lumea întreagă, a vândut peste 75 de millioane de albume şi a ajuns în fruntea topului american Billboard de patru ori. Printre cele mai cunoscute melodii se numără „It Must Have Been Love“, „Joyride“, „Listen To Your Heart“ şi „The Look“. În paralel, Marie Fredriksson s-a bucurat şi de o carieră solo de succes, printre cele mai îndrăgite creaţii ale sale fiind baladele „Still Smelling Love“, „Faith“ şi „Sparvöga“. Marie Fredriksson a supravieţuit când medicii nu-i dădeau şanse În 2002, Marie Fredriksson a descoperit că are o tumoare pe creier şi a fost operată, însă medicii i-au spus că şansele de supravieţuire sunt de doar 25%. Cântăreaţa a trecut cu bine peste intervenţie, însă vederea şi auzul i-au fost afectate, iar vreme de mai multe luni nu a putut vorbi. A urmat o lungă perioadă de recuperare în care a suferit tratamente dure. În albumul său solo, „The Change“, lansat în 2004, Marie Fredriksson a cântat despre experienţa prin care a trecut. „Suddenly the change was here/ Cold as ice and full of fear/ There was nothing I could do/ I saw slow motion pictures/ Of me and you (Dintr-odată schimbarea a venit/ Rece ca gheaţa şi plină de frică/ Nu puteam face nimic/ Am văzut imagini în slow motion)“. În 2005, cântăreaţa declara: „Au fost trei ani foarte dificili, dar acum sunt bine. Nu mai urmez niciun tratament“. În 2009, Marie Fredriksson şi Per Gessie s-au reunit şi au realizat un turneu. În 2013, cântăreaţa şi-a lansat ultimul album solo, „NU“, cu melodii în limba maternă. Materialul discografic a fost produs de Mikael Bolyos, cu care Marie Fredriksson a fost căsătorită din 1994 şi până la momentul morţii sale. Cei doi au împreună doi copii, Josefin Bolyos (26 de ani) şi Oscar Bolyos (23 de ani).

În 2016, Marie Fredriksson a anunţat că se confruntă din nou cu probleme de sănătate, motiv pentru care nu se mai poate dedica trupei. În autobiografia „Love for Life“, lansată în 2015, Marie Fredriksson mărturisea: „În cele din urmă, simt că am făcut pace cu această boală. Am pierdut mulţi ani din cauza ei. În plus, e trist să îmbătrâneşti. Însă în fiecare zi sunt recunoscătoare că trăiesc. Şi că încă mai pot cânta“.

În ultima sa piesă, „Sing Me A Song“, din 2018, cântăreaţa părea că vorbeşte despre propria moarte: „The love I had and gave/ Makes it hard to say goodbye (Iubirea pe care am primit-o şi pe care am dăruit-o îmi face dificilă misiunea de a-mi lua rămas bun)“.