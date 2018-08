Cum arată fetele din trupa t.A.T.u în prezent. Una dintre ele a fost diagnosticată cu cancer

Cum arată fetele din trupa t.A.T.u în prezent? Sunt schimbate, lucru care este perfect normal. În urmă cu mulţi ani, făceau furori cu piese ca „All about us”, „Nas ne dogonyat” sau „All the things she said”. Au şocat publicul în anii 2000 şi au devenit cunoscute în toată lumea, peste noapte.

Yulia Volkova şi Lena Katina au avut mereu o atitudine nonconformistă. Tinerele erau indecente pentru acea vreme. Atitudinea lor era etalată atât în clipurile video, cât şi în viaţa reală. La vremea respectivă, când s-au lansat, cele două cântăreţe erau minore.