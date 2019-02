Connect-R îşi aniversează ziua de naştere alături de fani, la Sala Palatului. Cât costă cel mai ieftin bilet şi ce vedete vor fi prezente VIDEO

Connect-R vrea să îşi petreacă într-un mod unic cea de-a 37-a aniversare. Artistul îşi invită prietenii din muzică şi miile de fani pe 9 iunie 2019, începând cu ora 20.00, la primul său concert de la Sala Palatului.

Până acum, mai multe vedete au confirmat implicarea în „#ZiualuiStefan“, eveniment creat de artist pe Facebook . Andra, Nicole Cherry, Antonia, Alex Velea, Lino Golden, Pepe şi alţii au postat pe conturile lor aderarea la ideea lui Connect-R.





Legat de acest eveniment, cântăreţul mărturiseşte: „Connect-R - artistul e doar o parte din Ştefan - omul şi consider că le datorez celor care l-au făcut «mare» pe Connect-R să vadă mai de aproape şi omul din spatele poveştilor din piese. Am decis ca abia la 37 de ani să susţin primul meu concert la Sala Palatului pentru că abia acum am reuşit să mă cunosc cu adevărat, după ce am fost şi sus şi jos şi m-am observat în ambele ipostaze. Nu ştiu un mod mai frumos de a îmi sărbători ziua de naştere decât alături de cei care m-au făcut cine sunt astăzi. E pentru prima oară când, de ziua mea, voi avea şi familia şi prietenii şi fanii într-un singur loc“.