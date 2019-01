Cine sunt prezentatorii spectacolelor Eurovision România 2019

Solistul şi actorul Aurelian Temişan şi prezentatoarea de televiziune Ilinca Avram sunt gazdele spectacolelor Eurovision România 2019. Cunoscutul artist şi vedeta TVR vor repeta experienţa de la Festivalul Internaţional Cerbul de Aur, unde au prezentat gala aniversară.

„După câteva participări la Selecţia Naţională, iată-mă din nou în mijlocul concursului Eurovision, de această dată din postura de prezentator. Îmi lipsea din palmares această calitate şi vreau să văd cum se simt emoţiile artiştilor, nefiind implicat în competiţie. Le ţin pumnii tuturor, fie ca cel mai bun să ne reprezinte şi, de ce nu, să ne aducă trofeul Eurovision“, a declarat Aurelian Temişan.

Aurelian Temişan

Om de televiziune, dar pasionată şi de muzică, Ilinca este nerăbdătoare să debuteze pe scena Selecţiei Naţionale Eurovision 2019: „Sunt fericită şi onorată că am primit această propunere. Eurovision este unul din cele mai cunoscute concursuri din lume şi este o mare provocare să fiu parte la acest eveniment de excepţie. Mă bucur să revin în atenţia publicului din România alături de Aurelian Temişan, după ce am făcut o echipă bună pe scena Cerbul de Aur de la Braşov“.

Sub sloganul „Împlineşte visul“, seria show-urilor Selecţiei Naţionale debutează la Iaşi, în Sala Polivalentă, pe 27 ianuarie 2019, când spectatorii vor afla primii finalişti ai concursului. Spectacolul Eurovision România 2019 va continua la Arad, pe 10 februarie, unde juriul şi telespectatorii vor califica alte şase piese pentru finală, în decorul de la Sala Sporturilor „Victoria“. Finala Eurovision România 2019 va avea loc pe 17 februarie, la Bucureşti. Spectacolele vor fi transmise în direct şi în exclusivitate de TVR 1, TVR Moldova, TVR Internaţional şi TVR HD, de la ora 21.00.

Despre Aurelian Temişan

Şi-a făcut intrarea pe scena artistică în cadrul Festivalului Naţional Mamaia, în 1989. Ulterior a obţinut numeroase premii la festivaluri de muzică naţionale şi internaţionale. Are peste 100 de piese româneşti în repertoriul propriu. A cochetat cu filmul apărând în „A doua cădere a Constantinopolului“, în regia lui Mircea Mureşan, şi într-o serie de scurtmetraje. De asemenea, a avut roluri şi în seriale de televiziune precum „Clanul Sprânceană“ şi „Secretul Mariei“.

A jucat în două musical-uri – „Chicago“ – care a făcut senzaţie pe scena Naţionalului bucureştean – şi în „Mamma Mia“, pe scena Sălii Palatului. Şi-a „împrumutat“ vocea unor personaje celebre, precum Şobolanul Git din filmul „Ratatouille“ (2007) şi Lordul Macintosh în filmul „Neînfricată“ (2012).

Este unul dintre „Matinalii“ de la TVR Moldova, dar prima întâlnire cu televiziunea a avut-o încă de la şase ani. Absolventă a Colegiului de Muzică Ştefan Neaga, secţia dirijor coral, Ilinca a cochetat câţiva ani cu Turismul urmând cursurile Academiei de Studii Economice din Chişinău, pentru ca mai apoi să aleagă lumea televiziunii. A lucrat atât în spatele camerelor - pe platourile de filmare ale unor producţii Hallmark („A Winter Prince“), Discovery („Harley and the Davidsons“), 24TL Production („Contract to kill“, „End of a Gun“, „Killing Salazar“, „Vlad – The Impaler“), cât şi în faţa lor ca jurnalist, reporter şi prezentator TV la televiziuni din Republica Moldova. Nici lumea modei nu e străină de numele Ilincăi, în 2013 prezentatoare TVR Moldova şi-a fondat şi a lansat propria colecţie de haine. Ilinca a prezentat festivaluri şi evenimete, a organizat DORfest - Festivalul Nordului, ediţia a II-a, dar a lucrat şi ca PR.





