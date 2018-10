Cine este invitatul-surpriză al violonistului Nigel Kennedy la concertul de luni seară de la Sala Palatului şi care sunt regulile de acces

Arsenium spune că aşteaptă de foarte multă vreme acest moment şi nu poate rata întâlnirea muzicală cu marele violonist.

Arsenie Todiraş, cunoscut pe scenă ca Arsenium, născut la Chişinău, face primii paşi în muzică la vârsta de 15 ani în calitate de contrabasist în ansamblul folcloric de juniori „Stejarii” cu care cânta pe cele mai mari scene din Republica Moldova. La vârsta de 17 ani părinţii îi dăruiesc prima chitară. La lecţiile de canto face cunoştinţă cu unul din membrii O-Zone şi în scurt timp, în noua formulă a proiectului începe o carieră fulminantă cu trupa în Moldova. Nu a durat mult până ce trupa a lansat câteva hituri mari în România , iar „Dragostea din tei” a fost piesa cu care au cucerit întreaga planetă, vânzând peste 15 milioane de single-uri în toata lumea, fiind numărul 1 European Billboard mai multe săptămâni. Curând, piesa a ajuns numărul 1 şi în Japonia în 2005, unde Arsenium a cântat pentru ultima oară în cadrul trupei, urmând ca Boybandul să se destrame. Imediat dupa încetarea existenţei trupei, Arsenium lansează piesa „Love me, love me” in mai multe ţări din Europa şi Japonia. Merge în turnee de promovare şi concerte , piesa intrând în topurile muzicale ale mai multor ţări.

În 2006 lansează albumul „33 Element”. Participă la concursul „Eurovision” din Grecia, unde reprezinta Moldova cu piesa „Loca “ care e inclusă pe album, alături de Connect-R şi Natalia Gordienko. În următorii ani lansează numeroase piese precum „Wake up”, „Professional Heartbreakers”, „Rumadai” (care ajunge hit în Germania , clipul devenind nr. 1 în Germania la „Viva Dance Charts”, iar dansul piesei ajunge anthem pe youtube, piesa fiind fredonată şi dansata în toate colţurile lumii), „Minimum”, „Erase it” etc.

În 2014 participă la cel mai mare concurs internaţional din Latino America „Vina del Mar” cu piesa „Rumadai”, unde câştigă premiul internaţional pentru „Cel mai bun interpret” . În acelasi an, Arsenium lansează superhitul “До рассвета/ Do rassveta” care ajunge în topurile muzicale din Russia, primind cel mai prestigios premiu din tara „Zolotoy Grammofon”. În 2015 lanseaza „Bella Bella” cu care merge în turneu în spania împreună cu Los 40 principales (top radio din Spania). În 2018 este invitat ca membru al Juriului în festivalul concurs „Cerbul de Aur” . Tot in 2018 e invitat sa jurizeze concursul internaţional din Rusia „Vo ves’ Golos”. Ultima piesă pe care o lansează este „Bon Ami” . În prezent se află în turneuri de promovare a piesei în Russia , Spania, Ucraina, România.

