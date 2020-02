Cine se află în spatele pieselor calificate în finala Eurovision România 2020

„Alcohol You“, „Beautiful Disaster“, „Cherry Red“, „Colors“ şi „Storm“ sunt cele cinci piese pe care Roxen le va cânta în Selecţia Naţională Eurovision, care va avea loc pe 1 martie, la Sala Sporturilor din Buzău. Juriul şi publicul vor alege melodia câştigătoare, care va reprezenta România în mai, la Rotterdam.

Televiziunea Română a schimbat în acest an mecanismul Selecţiei Naţionale Eurovision şi a ales să lucreze exclusiv cu o casă de discuri, Global Records. O comisie de specialişti au ales-o pe Roxen, o puştoaică în vârstă de 20 de ani, să reprezinte România la concursul internaţional Eurovision 2020, care se va desfăşura în Olanda, în luna mai. Pentru vocea selectată au fost compuse şi dezvoltate mai multe piese, dintre care au fost alese cele mai bune cinci.

„«Alcohol You» are foarte multe emoţii şi sentimente, trebuia să fac parte din această compoziţie. Sentimentul din spatele piesei este dat de nostalgie, iar eu rezonez cu acesta. Roxen transmite extraordinar această piesă şi emoţia din ea“, a declarat Breyan Isaac.

De muzică şi producţie s-a ocupat Viky Red, un tânăr producător care a mai lucrat cu Mark Stam, AMI şi Alina Eremia. Totodată, el este „responsabil“ pentru producţia piesei „Ce-ţi cântă dragostea“, primul single al reprezentantei României la Eurovision 2020.

„Roxen este extrem de talentată şi e o bucurie să lucrezi cu ea. Pune suflet în tot ceea ce face şi simte fiecare vers şi linie ale pieselor pe care le cântă“, a spus Viky Red.

„Beautiful Disaster“

„Beautiful Disaster“ este o piesă profund narativă, care vorbeşte despre descoperirea sinelui. Piesa este scrisă şi produsă de Alexandru Cotoi, Breyan Isaac şi Julie Frost.

Colaborarea cu Pitbull, Mohombi şi Wisin pentru „Baddest Girl in Town“ i-a adus un Grammy pentru Cel mai bun album de latin rock, urban alternative . Alte colaborări de succes îi includ pe David Bisbal – „Fiebre“, Faydee – „Lullabay“ şi „Legendary Love“, Kana Nishino – „Holiday“.

Julie Frost este o cântăreaţă, compozitoare, chitaristă şi producătoare muzicală americană. În 2011, a câştigat Globul de Aur pentru cel mai bun cântec original alături de Madonna şi Jimmy Harry, pentru piesa „Masterpiece“. Ea este al doilea compozitor american care a câştigat cconcursul Eurovision, fiind cea care a compus versurile pentru „Satellite“, piesa-câştigătoare a Germaniei din anul 2010. Frost a compus piese pentru Black Eyed Peas, Beyoncé şi Flo Rida.

„M-am regăsit complet în «Beautiful Disaster». Iubesc ideea de iubire şi dezastru împreună. Acest mix e doar unul dintre lucrurile care mă reprezintă, iar piesa îl surprinde perfect. Vocea lui Roxen e atât de complexă, are atât de multă personalitate, e impresionant“, a spus Julie Frost.

„«Beautiful Disaster» îţi dă senzaţia de Bond, e destul de ciudată încât să mă facă să o ascult pe repeat şi în acelaşi timp să mă facă să mă simt ciudat, dar în cel mai bun sens al cuvântului“, a declarat Breyan Isaac.

„Colors“ este un imn pop care combină elemente retro cu tema iubirii văzute din mai multe unghiuri.

Este scrisă şi produsă tot de Alexandru Cotoi, Breyan Isaac, Julie Frost.

„Sunt fericit că am putut contribui la tot procesul creativ pentru reprezentarea României la Eurovision 2020. A fost o perioadă frumoasă, în care am compus, am lucrat foarte mult în studio, dar ne-am şi distrat“, a declarat Alex Cotoi.