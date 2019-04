Cele mai neobişnuite cerinţe ale artiştilor de la Electric Castle: „Nu de puţine ori revenim şi îi întrebăm: pe bune, chiar vreţi asta?“

„De multe ori, artiştii trec tot felul de lucruri doar ca să vadă dacă citeşti riderul. Nu puţine sunt mailurile în care revenim şi îi întrebăm: pe bune, chiar vreţi asta?“, povesteşte amuzat Andi Vanca, Head of Communications Electric Castle.







Iată 25 de cerinţe mai puţin obişnuite ale artiştilor care au fost până acum la Electric Castle:





1. O fotografie modificată în Photoshop şi înrămată în care să apară unul dintre membrii formaţiei noastre alături de o celebritate aleasă întâmplător,

2. Lozuri răzuibile,

3. O vedere urâtă sau kitschoasă cu localitatea în care are loc festivalul gata timbrată pentru a putea fi expediată internaţional

4. Un magnet decorativ (de preferinţă cu o imagine a localităţii în care are loc evenimentul sau cu festivalul în sine),

5. O copie realizată manual a mingii de volei Wilson,

6. O păpuşă gonflabilă,

7. O carte de joc Pokemon,

8. Apă de cocos (se regăseşte pe lista multor artişti, dar nu se bea niciodată, precizează organizatorii),

9. Beri produse în România,

10. Mustăţi false,

11. Dolari falşi aşezaţi pe un platou,

12. O fotografie cât mai mare sau un poster cu actorul Jeff Goldblum, cu autograf fals,

13. Un tricou vintage cu o formaţie din anii ’80,

14. O vază cu flori pe pupitrul DJ-ului,

15. Un aparat de fotografiat de unică folosinţă,

16. Un pachet de şerveţele demachiante (marca a fost, de asemenea, specificată),

17. Un şampon uscat (organizatorii au putut alege între cele două mărci precizate),

18. Un încărcător pentru un anumit model de telefon (atât cablu, cât şi încărcător de reţea),

19. Trei prosoape negre, trei prosoape de mâini care nu lasă scame & un prosop de mâini nou (etichetele trebuie să fie intacte),

20. O cutie de multivitamine,

21. Lumânări cu aromă de vanilie,

22. Dezinfectant pentru mâini,

23. Două pachete de gumă de mestecat fără zagăr, cu aromă de mentă şi două markere de culoare neagră

24. Un ibric,

25. Selecţie de ceaiuri de plante.





Electric Castle Festival 2019 se va desfăşura în perioada 17-21 iulie la Castelul Bánffy din Bonţida, Cluj-Napoca. Pe scenă vor urca nume mari, printre care Florence + The Machine, 30 Seconds to Mars, Bring Me The Horizon şi Limp Bizkit.





Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: