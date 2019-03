Ce reacţii a stârnit videoclipul piesei care reprezintă România la Eurovision 2019: „un concept învechit“ vs. „o capodoperă“ VIDEO

După ce a câştigat Selecţia Naţională, Ester Peony a lansat videoclipul oficial al piesei „On A Sunday“ , o producţie cinematografică în regia lui Petre Năstase.

Odată cu lansarea, videoclipul a stârnit reacţii atât din partea românilor, cât şi din partea publicului străin. Părerile au fost împărţite, unii considerând că videoclipul este potrivit, în timp ce alţii au criticat conceptul pe care îl abordează.

„Revamp-ul e genial, videoclipul e exact ce trebuie pentru piesă. Aparent e cel mai bun video făcut la o piesă pentru Eurovision România“, „Foarte bun revamp-ul. Acum simt că piesa are final, înainte se termina brusc“, „Puţin înseamnă mult“, apreciază unii internauţi.

Unul dintre fani a oferit chiar şi sfaturi postului TVR: „Mi-ar plăcea sa văd mult dramatism şi disperare în prestaţia din Tel Aviv, ca în cadrul de la 1.53. Ester este foarte expresivă, îmi place mult direcţia în care canalizează emoţia piesei. Aş vrea totuşi să nu văd dansatori pe scenă, mi se pare atât de neoriginal pentru o prestaţie de 2019. Ester are nevoie să fie 100% în atenţia telespectatorilor, altfel riscă să îi piardă. Dansatorii sunt potriviţi numai în cazul în care este şi Ester implicată într-o mare măsură în coregrafia lor. Vă rog, nu distrugeţi această piesă printr-un staging mediocru şi clişeic. Se aude TVR?“.

La polul opus, oamenii sunt de părere că genul de concept adoptat în video este învechit şi piesa ar putea fi depunctată din această cauză, idee exprimată prin cuvinte grele şi la adresa regizorului Petre Năstase.

„Abandonaţi gunoiul ăsta de concept cu apa şi focul, NU e de actualitate. Aşa ceva se făcea în 2002. În semifinala noastră sunt şapte-opt piese care sigur se vor califica, rămâne să ne batem pentru ultimele două bilete. E nevoie de un concept wow, modern, contemporan, care să ridice piesa. Avem o piesă OK, pe care riscăm să o îngropăm cu un concept învechit. Ţări cu piese mai slabe ne vor lua faţa pentru că vin cu ceva fresh pe scenă. Cu tot respectul, dacă Ester nu va prinde finala, dl. Petre Năstase ar trebui să-şi ia mâinile de pe Eurovision România. E depăşit total de fenomen oricum“, spune un internaut.

„Se vede că au cam avut lipsă de buget pentru efectele speciale care parcă sunt facute de un începător. În ceea ce priveşte povestea, la fel ca viaţa ei. Din umbră a venit şi în umbră va rămâne şi după acest festival“, „Cât de aglomerat e clipul! Iar efectele speciale par extrem de ieftine şi învechite, mai ales focul şi apa. Cu alte cuvinte, kitsch la greu“, remarcă fanii.

Totodată, oamenii consideră că video-ul nu transmite nimic şi nu prezintă o poveste: „Îmi place melodia şi mi-am dorit să ne reprezinte, dar videoclipul m-a dezamăgit... nu transmite absolut nimic, n-are o poveste, parcă nu e naturală“, „Videoclipul nu va atinge 1 milion de vizionări dacă va fi postat pe trei canale diferite“, „Poate-mi traduce şi mie cineva imaginile în cuvinte din limba română, că eu n-am înţeles nimic din videoclipul ăsta“.

Şi străinii şi-au expus punctele de vedere despre video-ul piesei „On A Sunday“ în comentarii, majoritatea apreciind aerul misterios al acestuia, venind în contradicţie cu părerile românilor.

„Wow, juriul a avut dreptate cu alegerea făcută. Eu am mizat pe Bella Santiago şi Laura Bretan în finală. Acum realizez că Ester are şanse mai mari în marea finală din Tel Aviv“, „România poate să câştige Eurovision anul acesta“, „Piesă şi video incredibile“, „Iubesc acest aer misterios“, „Pentru un moment am crezut că este un clip thriller. Iubesc video-ul, piesă bună“, „Poate să câştige România, vă rog?“, „Cum pot oamenii să nu aprecieze această capodoperă? Este artă pură, perfecţiune pură“, „Este pe primul loc“, sunt câteva dintre comentariile publicului străin.

Străinii se leagă de comentariile românilor: „Remarc cu uimire cum românii consideră piesa şi video-ul slabe, însă oamenii din alte ţări le găsesc ca fiind suficient de bune pentru top 10. În orice caz, videoclipul fac piesa mai bună. Ester, eşti uimitoare“, „Iubesc piesa asta! România, fii mândră de această capodoperă! Cea mai bună decizie!“, „Iubesc să ascult vocea lui Ester. Sunt fericit că revamp-ul nu a ruinat piesa. Iubesc versiunea de acum. Mizez pe România anul acesta“.

Există şi voci din străinătate care subclasează prestaţia: „O voce mediocră, o piesă copiată, un video ieftin confuz“, „România e sub apă. Prea slabă pentru a fi la Eurovision“.

Clipul „On A Sunday“ redă în imagini povestea fiecărui vers al piesei şi prezintă mai multe laturi ale personalităţii protagonistei. Cu o imagine puternic conturată şi o atitudine îndrăzneaţă, Ester pare că trăieşte într-o lume imaginară, în care fiinţele legendare întruchipează emoţiile şi trăirile ce pun stăpânire pe întregul univers al artistei. Single-ul îmbină sunetul de chitară cu versurile ce vin în completarea mood-ului dark, cu mesajul: dragostea devine periculoasă, atunci când o oferi persoanei nepotrivite, spun producătorii.

„În primul rând aş dori să vă mulţumesc celor care aţi crezut în mine şi m-aţi susţinut de-a lungul timpului prin mesaje frumoase şi comentarii constructive. Susţinerea voastră stă la baza formării mele ca artist şi a determinării de a face muzică în continuare. «On A Sunday» a luat naştere dintr-un singur acord de chitară pe care am avut inspiraţia să compun o linie melodică. Restul a venit de la sine. La clip am avut alături de mine o echipă mare şi minunată care a avut grijă ca fiecare detaliu de pe platou să fie perfect. Mesajul puternic al piesei se îmbină perfect cu povestea clipului - de la ţinutele pe care le-am purtat, la mood-ul pe care l-am avut şi am reuşit să-l transmit, care au fost exact aşa cum mi-am imaginat. Sunt foarte fericită că ce a fost până acum doar în imaginaţia mea va deveni realitate“, mărturiseşte Ester.

„On A Sunday“ a adunat un total de 65 de puncte din partea juriului format din Tali Eshkoli, Emmelie de Forest, Deban Aderemi şi William Lee Adams, jurnalişti, Serban Cazan, Alex Calancea, dar şi din partea publicului. Piesa compusă de către artistă împreună cu Alex Şerbu şi Ioana Victoria Badea va fi pusă în scenă la etapa internaţională a Eurovision Song Contest 2019 de la Tel Aviv.





Cine este Ester Peony Ester Peony, cu piesa „On a Sunday“, a adunat cele mai multe puncte din partea juriului internaţional în spectacolul organizat de TVR duminică pe scena Sălii Polivalente din Bucureşti. Tânăra va reprezenta România la Eurovision 2019, concurs ce se va desfăşura în perioada 14-18 mai, în Tel Aviv. Victoria ei este una surprinzătoare , având în vedere că ocupantele locurilor 2 şi 3, respectiv Laura Bretan şi Bella Santiago, erau considerate marile favorite în finala Eurovision România 2019. Ester Alexandra Creţu, cunoscută profesional ca Ester Peony, este cântăreaţă şi compozitoare. Pasiunea ei pentru muzică a apărut încă din copilărie, pe când locuia cu familia în Montreal, Canada. În 2014, Ester s-a făcut remarcată în mediul online prin înregistrarea unor cover-uri în stil propriu, fapt care i-a adus aprecierea internauţilor, dar şi piatra de temelie către semnarea unui contract cu o casă de discuri din România. Un an mai târziu, Ester Peony a debutat pe radio şi TV cu piesa „Sub aripa ta“ (feat. Vescan), care s-a bucurat de succes, clasându-se săptămâni la rând în topurile radiourilor şi posturilor TV de muzică din România. În aceeaşi perioadă, câştigătoarea Eurovision România 2019 a început să concerteze atât solo, cât şi în cadrul unui turneu organizat prin ţară alături de Puya, Vescan, Doddy şi Anastasia. În 2018 lansează primul EP, „Dig It“, unde Ester se numără printre principalii compozitori. Împreună cu Alexandru Şerbu şi Ioana Victoria Badea, ea a compus şi piesa „On a Sunday“, care se va auzi pe scena Eurovision 2019. În prezent, Ester lucrează la primul ei album care va fi lansat în 2019.

