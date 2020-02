Ce părere au străinii despre Roxen, reprezentanta României la Eurovision: lăudată şi comparată cu Billie Eilish

„Alcohol You“, „Beautiful Disaster“, „Cherry Red“, „Colors“ şi „Storm“ sunt cele cinci piese pe care Roxen le va cânta în Selecţia Naţională Eurovision 2020, care va avea loc pe 1 martie, la Sala Sporturilor din Buzău. Juriul şi publicul vor alege melodia câştigătoare, care va reprezenta România în mai, la Rotterdam.

Televiziunea Română a schimbat în acest an mecanismul Selecţiei Naţionale Eurovision şi a ales să lucreze exclusiv cu o casă de discuri, Global Records. O comisie de specialişti au ales-o pe Roxen, o puştoaică în vârstă de 20 de ani, să reprezinte România la concursul internaţional Eurovision 2020, care se va desfăşura în Olanda, în luna mai. Pentru vocea selectată au fost compuse şi dezvoltate mai multe piese, dintre care au fost alese cele mai bune cinci.

Fanii concursului au reacţionat în mediul online după ce au ascultat cele cinci piese interpretate de Roxen. Străinii au lăudat-o pe româncă pentru vocea specială şi au comparat-o cu artista Billie Eilish (18 ani), revelaţia anului 2019, premiată la Grammy 2020.

De asemenea, favoritele fanilor par să fie piesele „Alcohol You“ şi „Cherry Red“. În plus, pe site-ul dedicat concursului Eurovision, wiwibloggs, România se află în topul favoriţilor, iar casele de pariuri au poziţionat deja România pe locul 4, după Lituania, Italia şi Rusia.

„Wow, fata asta poate să cânte cu adevărat. Vocea ei seamănă cu cea a lui Billie Eilish. Dar e tot unică, nu e precum o copie. Versurile sunt foarte bune. Piesa e foarte emoţionantă, are atmosferă, are ceva şi din Loreen (n.r. - reprezentanta Suediei, câştigătoarea Eurovision din 2012). Este foarte, foarte frumoasă. Nu vreau să mai ascult altceva. Are toate calităţile unei câştigătoare“, se arată pe site-ul specializat.

De asemenea, fanii au reacţionat şi pe YouTube, unde au lăsat zeci de mesaje apreciative la adresa cântăreţei:

„Piesa asta e favorita mea. Fie că românii aleg «Alcohol You» sau «Cherry Red», România va fi un concurent puternic anul acesta la #ESC2020“, se arată într-un comentariu.

„Piesa asta e o capodoberă, iar Roxen are o voce extraordinară. Felicitări!“, a scris o altă persoană.

„Vom bea alcool cu toţii în Rotterdam după victoria României“, a scris entuziast un alt fan.

„Piesa asta şi «Cherry Red» sunt cele mai bune. să fiu sincer, toate piesele sunt foarte bune, cu siguranţă România va fi în top 5 în finală. Sper să cânte la fel de bine live“, e de părere un alt fan.

„România e la un alt nivel. Cu siguranţă va ajunge în finală. Salutări din Belgia“, a scris o altă persoană.

„România va fi câştigătoare la Rotterdam cu această piesă. Este originală, este puternică, are tot ce-i trebuie“.

„Billie Eilish de România. Cântecele sunt foarte bune, totuşi. Moderne, profunde, iar Roxen are atitudine şi personalitate. Eu aş alege «Cherry Red», se arată într-un alt comentariu.

„România este extrem de bună anul acesta. Roxen are o voce extraordinară, cu personalitate. «Cherry Red» este alegerea mea“, a scris o altă persoană.

„Bine ai revenit în finală, România“, a scris o altă persoană.

„România merita o revenire, mai ales după ce s-a întâmplat anul trecut. Roxen este o alegere excelentă şi merită să ajungă în top 5 la Rotterdam“, se arată într-un alt comentariu.

Despre piesele din Selecţia Naţională Eurovision 2020 şi compozitorii lor

„Alcohol You“ „Alcohol You“ este descrisă drept un autentic imn al iubirii universal, o piesă a cărei protagonistă parcurge un întreg spectru de emoţii: tristeţe, disperare, speranţă, culminând cu o victorie asupra propriei fragilităţi şi nesiguranţe. Textul piesei a fost compus de Ionuţ Armas şi Breyan Isaac, acesta din urmă fiind cântăreţ, compozitor, producător şi pianist american. De-a lungul carierei sale, Isaac a colaborat cu artişti precum David Guetta, Flo Rida, Pitbull, Wiz Khalifa, Nicki Minaj, G-Eazy şi a câştigat un premiu Grammy pentru cel mai bun album reggae, pentru contribuţia sa la piesa „Stony Hill“, a lui Damian Marley.

„«Alcohol You» are foarte multe emoţii şi sentimente, trebuia să fac parte din această compoziţie. Sentimentul din spatele piesei este dat de nostalgie, iar eu rezonez cu acesta. Roxen transmite extraordinar această piesă şi emoţia din ea“, a declarat Breyan Isaac.

De muzică şi producţie s-a ocupat Viky Red, un tânăr producător care a mai lucrat cu Mark Stam, AMI şi Alina Eremia. Totodată, el este „responsabil“ pentru producţia piesei „Ce-ţi cântă dragostea“, primul single al reprezentantei României la Eurovision 2020.