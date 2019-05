Ce crede Trăistariu despre câştigătorul Eurovision 2019 şi despre prestaţia Madonnei

„Veteranul“ concursului Eurovision, Mihai Trăistariu (39 de ani), a comentat, pe Facebook, finala Eurovision 2019, ce a avut loc pe 18 mai, la Tel Aviv, şi care s-a încheiat cu victoria olandezului Duncan Laurence.

Trăistariu a lăudat piesa cu care Olanda a obţinut marele trofeu, fiind de părere că „şi anul acesta, la Eurovision a câştigat muzica“. Cântăreţul a menţionat şi faptul că victoria olandezului e cu atât mai lăudabilă, cu cât „avalanşa de muzică comercială din ultimii ani a robotizat noua generaţie“.

„Aşa cum spuneau şi casele de pariuri - Olanda a câştigat! Recunosc că am pariat şi eu pe Olanda. Iubesc vocile frumoase, iubesc talentul, iubesc arta, muzica făcută din suflet, muzica sensibilă, melodioasă şi cu un mesaj puternic. Asta a avut olandezul: sensibilitate şi piesă fredonabilă. Ca un imn. Şi puternică. E greu azi să transmiţi! Avalanşa de muzică comercială ce a năvălit peste noi de câţiva ani ne-a robotizat puţin. Noua generaţie pune mai mult accent pe look sau pe show decât pe cântat. Azi, la Eurovision, a câştigat din nou muzica!“, a scris cântăreţul.

Trăistariu a lăudat şi prestaţia Madonnei, care a interpretat două piese pe scena de la Tel Aviv, fiind de părere că „a arătat şi a cântat ca la 20 de ani“. Vedeta americană a fost însă intens criticată pentru prestaţia sa, mulţi fiind de părere că Madonna mai mult s-a chinuit decât a cântat.

„Madonna a fost faină. Deşi are 60 de ani. Operată-neoperată, s-a adaptat mereu. Doar cu pielea de pe gât n-a mai avut ce să facă. În rest, a arătat şi a cântat ca la 20 de ani. Cu mici falsuri la prima piesă…Citeam că s-a apucat de canto la 40 de ani, după ce criticii muzicali o tot acuzau că nu cântă deloc.

Oricum, ea s-a lansat la 16 ani şi a făcut istorie în muzica mondială. Totuşi, e fabuloasă şi va rămâne regina muzicii pop. Nu e încă nimeni ca ea“, e de părere artistul.

„A fost un an greu. Poate cea mai grea ediţie pe care o ştiu. Şi am urmărit totul în fiecare an, de prin 2000. Aşa că, României i-ar fi fost oricum extrem de greu să facă faţă unei aşa concurenţe, cu orice reprezentant. Votul geografic s-a simţit din nou la nordici şi la balcanici şi mai puţin la Rusia în acest an. Ciudat! O singură huiduială am auzit, la schimbul de 12 puncte între Grecia şi Cipru. În alţi ani a fost mai groaznic“, a scris Mihai.

În încheiere, Trăistariu, care a menţionat că a urmărit Eurovisionul din Malta, a mărturisit că „rămâne cel mai mare fan Eurovision“ şi că se pregăteşte deja pentru preselecţiile de anul viitor. Un singur lucru mai aşteaptă însă: „piesa aia“, cea care îl va readuce pe scena marelui concurs.

„Una peste alta, e pentru prima dată când văd Eurovisionul din altă ţară. Şi n-a fost rău deloc. L-am auzit direct în limba engleză. Fără translatori. Sunt în Malta de câteva zile. Aici, maltezii sunt fanatici Eurovision. Nu vezi ţipenie de om pe străzi. Toată lumea urmăreşte Eurovisionul. Când o să fie şi la noi aşa? (…). Rămân cel mai mare fan Eurovision din toate timpurile! Şi, evident, mă pregătesc deja pentru selecţii. Chiar ... aştept piesa aia. Cu cine să vorbesc oare? Cu Doamne-Doamne?“, a încheiat artistul.

