INTERVIU Câştigătorul Vocea României face show în memoria lui Michael: „Sunt mândru că străinii au vorbit despre ţara noastră după ce m-au auzit“

Câştigătorul show-ului „Vocea României“ 2018, Bogdan Ioan, pregăteşte un show impresionant în memoria lui Michael Jackson. Spectacolul va avea loc pe 25 iunie, chiar în ziua în care se împlineşte un deceniu de la moartea Regelui muzicii pop, la studiourile Fratelli, începând cu ora 21.00. Bilete sunt disponibile pe site-ul iabilet.ro la preţuri cuprinse între 69 şi 120 de lei.

Într-un interviu pentru „Adevărul“, cântăreţul în vârstă de 29 de ani a povestit că ideea spectacolului i-a venit imediat după succesul avut în audiţiile din emisiunea de la Pro TV, unde în doar câteva secunde a întors toate cele patru scaune cu piesa „Earth Song“.

„Mulţi oameni mi-au scris în timpul show-ului, dar şi după că vor să mă mai audă cântând piese de la Michael Jackson, de aici mi-a venit şi ideea spectacolului tribut. Şi atunci am zis că e momentul potrivit, mai ales că se împlinesc zece ani de când a murit, să fac un show cu 18 piese din repertoriul lui. Prin acest spectacol aş vrea cumva să-i mulţumesc lui, pentru că dacă n-ar fi fost el, probabil că nu m-aş fi apucat de cântat. Vreau să le mulţumesc şi celor care m-au susţinut şi mi-aş dori ca la eveniment să vină şi fanii lui Michael. Sunt mulţi copii care l-au descoperit după ce m-au ascultat pe mine şi asta mi se pare foarte tare. Eu, de exemplu, nu am avut ocazia să-l văd live. Sunt mulţi cei care acum i-au descoperit muzica, iar dacă prin acest spectacol pot oferi o idee despre ce înseamnă un concert cu muzica lui şi oamenii pleacă cu o emoţie în suflet, atunci eu sunt mulţumit“, a declarat Bogdan Ioan.

Spectacolul tribut înseamnă o adevărată desfăşurare de forţe, iar cântăreţul promite multe momente spectaculoase: „Va fi un show de o oră şi jumătate, un show complet. Totul va fi live, voi cânta cu formaţia meu, va fi şi o trupă de dansatori, alături de care voi pune în scenă cele mai cunoscute coregrafii ale lui Michael, vor fi proiecţii video, efecte speciale. Un moment special va fi alături de colegii mei de la Vocea României. I-am invitat pe toţi pentru a face un moment împreună, mi-au confirmat vreo 22. Vă asigur că va fi un moment foarte emoţionant şi frumos“.

Străinii l-au botezat „the new Michael Jackson“

Tânărul a mărturisit că este cel mai mândru de faptul că interpretarea sa a fost apreciată şi dincolo de graniţe şi astfel simte că a promovat într-un fel ţara. Audiţia lui Bogdan Ioan de la „Vocea României“ a devenit cel mai vizualizat moment din istoria show-ului de la Pro TV, iar la nivel internaţional s-a aflat în top 10.

„Cel mai tare mi se pare că prin audiţia mea s-a vorbit despre România în străinătate. Românii din afară îmi dădeau mesaje şi-mi spuneau că au vorbit cu prieteni nemţi sau de alte naţionalităţi care le ziceau: tu eşti din România, de unde a cântat the new Michael Jackson. Mă mândresc cu treaba asta, mi se pare extraordinar că un moment artistic uneşte oamenii. Şi până la urmă despre asta este muzica“, este de părere cântăreţul.

El a mărturisit că nu este deranjat de faptul că oamenii îi spun „Michael Jackson de România“, însă este hotărât să aibă propria identitate artistică.

„Pavel Baroş a fost cel care mi-a spus prima dată Michael Jackson de România. Eram conştient că după audiţii mi se va pune o etichetă. Au fost şi oameni care au spus că mă chinui să cânt ca Michael. Nu, este timbrul meu, nu este identic cu al lui, doar că în anumite registre se aseamănă foarte mult“, a explicat Bogdan Ioan.

Odată cu apariţia sa la Pro TV, tânărul din Constanţa a primit numeroase mesaje din partea unor bloggeri, vloggeri şi influenceri internaţionali. Mai mult, unul dintre creatorii de conţinut online cunoscut la nivel internaţional, Shady Shae, a fost fermecat de vocea lui Bogdan Ioan şi, după ce i-a comentat momentele de la „Vocea României“, a anunţat că intenţionează să participe la show-ul pe care îl pregăteşte românul. „Este un băiat din Londra, iar reacţia lui la interpretarea mea a fost cea mai naturală şi cea mai amuzantă din câte am văzut. I-am dat un mesaj şi i-am mulţumit şi de atunci am rămas amici. A început să urmărească Vocea României pentru a comenta momentele mele, dar mi s-a părut interesant că ulterior a început să comenteze şi interpretările celorlalţi concurenţi, dar şi piese ale membrilor din juriu. Cumva a descoperit România din punct de vedere al muzicii şi mi se pare foarte tare“, ne-a declarat Bogdan Ioan.

În ceea ce priveşte criticile primite de cei dezamăgiţi că el a fost desemnat câştigătorul sezonului opt al show-ului de talente, cântăreţul a recunoscut că a încercat să evite comentariile negative pentru a nu fi afectat.

„Te afectează dacă citeşti lucruri negative despre tine. Nu înţeleg de ce s-au simţit ofensaţi, eu am respectat regulamentul, m-am înscris la un concurs. Până la urmă Vocea României este un concert de cover-uri, nu un concurs de interpretare cu piese proprii. Nu am citit toate criticile, mă mai uitam din curiozitate să văd raportul dintre ură şi apreciere. Cei care nu mă plăceau erau în proporţie de 10%, dar eu nu am nimic cu cei care nu mă apreciază, pentru că ştiu că niciodată nu o să-i poţi mulţumi pe toţi. Fiecare are dreptul la o părere, dar nu mă jigni, spune-ţi părerea în mod civilizat. Eu nu vreau să mă încarc negativ, îmi place să iau doar partea bună a lucrurilor. Normal că prin ceea ce voi face în viitor îmi doresc să-i câştig şi pe cei care nu m-au plăcut din prima. Sunt mereu deschis la părerile oamenilor, nu sunt încăpăţânat. Sunt un tip perfecţionist, iar când greşesc şi mă uit, tremur de nervi, sunt supărat pe mine. Mereu am fost dur cu mine, dar cred că acest lucru m-a şi ajutat să progresez“, a mai spus cântăreţul.

De la spaimă la dragoste

Bogdan Ioan spune că a început să asculte muzica lui Michael Jackson încă de la patru ani şi a povestit amuzat că prima dată s-a speriat: „Tatăl meu şi unchiul meu sunt pasionaţi de muzică, în copilărie îmi puneau mereu Queen, Led Zeppelin. Prima dată am ascultat Michael Jackson la patru ani, când mi-a pus tata Thriller, ştiu că mi-era şi frică de clip, dar acela a fost primul contact. În momentul în care a apărut YouTube-ul şi am avut acces la mai multe filmări cu el am fost pur şi simplu hipnotizat. Veneam de la şcoală şi stăteam până dimineaţa să mă uit la clipuri cu el, le ştiu pe absolut toate. Am devenit un mare fan Michael Jackson, el a fost sursa mea de inspiraţie, pentru că îl consider un artist complet“.

Bogdan Ioan spune că spectacolul-tribut va reprezenta şi încheierea unui capitol din cariera sa muzicală: „După concert, următorul proiect va fi ceva propriu, voi scoate prima piesă a mea în septembrie şi va fi făcută la HaHaHa Production (n.r.- casa de producţie a lui Smiley, cel care i-a fost şi antrenor la Pro TV). Clar vor fi influenţe din Michael Jackson, Bruno Mars, Justin Timberlake, The Weekend, pentru că acolo îmi sună mie vocea cel mai bine. Dar va fi o aventură pentru mine, pentru că va trebui să mă descopăr ca artist, vreau să-mi exprim emoţiile şi gândurile mele prin muzica mea. Îmi doresc să scot cât mai multe piese, pentru că, teoretic, prin experienţa de la Vocea României mi s-a deschis un drum către industria muzicii, dar practic am mult de muncă pentru a reuşi în acest domeniu“.

